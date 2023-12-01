】 【打 印】 
美台簽172億軍售　疑購制空制海飛彈
http://www.CRNTT.com   2023-12-01 10:46:41


AGM-158C是美國新一代空射遠程反艦飛彈（LRASM），可以用於F-18艦載機或F-16戰機做為發射平台。（照片：美國海軍）
　　中評社台北12月1日電／台灣空軍可望獲得取代魚叉飛彈的新一代長程對艦飛彈？台軍方今天公告一項最新採購武器決標公告，台美已簽署一筆高達新台幣172億2千餘萬元的戰機飛彈採購案，由於標案上註明為“戰機制空／面武器籌購”，履約地點就是空軍新成立，未來配置F－16V　BLK70的台東第7戰術戰鬥機聯隊，因此外界研判有可能是新型長程空對艦AGM－158B／C飛彈。

　　根據決標公告，這項採購案是我駐美軍事代表團是在今年11月13日與美國在台協會簽署了“戰機制空／面武器籌購”武器裝備採購案合約，履約時間已在11月13日生效，要到2032年11月30日完成，履約時間長達9年，。

　　《中時新聞網》報導，台軍方曾經對美方提出採購最新型的AGM－158系列的遠程反艦飛彈（LRASM）與增程型聯合距外空對空飛彈　（JASSM－ER），但過去都沒下文。

　　美國智庫戰略與國際研究中心　（CSIS）也曾發表長達165頁的研究報告，即建議要讓台灣具備擊退大陸兩棲登陸艦隊，一定要有高精準、威力大、射程長與難以攔截的反艦飛彈，特別提及洛馬公司開發的AGM－158B／C飛彈，即JASSM－ER　與LRASM。這兩型都已通過以F－16戰機作為搭載平台的測試，非常適合台灣空軍快速裝備，做為針對大型艦艇的不對稱作戰利器，應該是未來對美軍購的最重要標的之一。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：