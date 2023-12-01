護航溫暖：中國全力保障民眾安全過冬

11月23日，在哈爾濱市湘江公園，工作人員在清理積雪。受寒潮影響，黑龍江省各地近日持續降溫。（來源：新華社） 中評社北京12月1日電／據新華社報導，“天不太冷的時候燒火炕就夠了，燒地暖還嫌熱呢！”坐在自家暖炕上，車喜華笑著說。



白墻藍頂的新房子，燒火用的木頭柈子在院子一側碼得齊整。在黑龍江省尚志市龍王廟村，村民趙志山和妻子車喜華已漬下一缸酸菜，備好蘿蔔、白菜等北方傳統冬季菜，居家溫暖“貓冬”。



今年入冬以來，中國多地出現數輪寒潮天氣，氣溫斷崖式下降，大風降雪等極端天氣頻頻來襲。各地多措並舉為寒冬下的溫暖“護航”，全力確保民眾安全過冬。



在山東，國網威海供電公司提前啟動雨雪冰凍天氣應急響應，組織巡視人員對重要輸電通道等關鍵環節開展靶向精準運維，35支“煤改電”專項應急搶修隊提供24小時應急服務；在河北多地，國家電投“光伏＋電取暖”模式，惠及6個縣6368戶民眾；在內蒙古，自治區每年安排1.6億元推進清潔供暖工程……



今年夏季，京津冀和東北等地先後出現多次強降雨過程，引發洪澇和地質災害，大量農田和房屋被衝毀。



針對北方地區災情重、入冬早的實際情況，中國應急管理部、財政部提早部署全國受災群眾冬春救助工作，並印發通知指出千方百計保障好受災群眾今冬明春期間基本生活。



“你看這新打的橱櫃、衣櫃，新砌的火炕，現在家裡一切都是新裝的，過冬一點都不愁。”龍王廟村村民楊春貴對記者說著家裡的變化。



他的底氣來自當地政府的有效舉措。經過3個多月努力，尚志因洪澇災害受損的房屋已在入冬前修好建好。包括趙志山、楊春貴家在內，4240戶受災房屋中，新建住房159戶、維修加固3710戶、購買住房371戶。



在損毀房屋原址重建，68平方米，廚房、客廳、臥室、儲藏室等一應俱全，這是趙志山的新家。“墻壁加了保溫板，屋頂有兩層，比以前保暖，連燒火的木頭都省了不少！”

