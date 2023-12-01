中國載人航天與香港科研教育界在港交流

中評社香港12月1日電／據新華社報導，30日中午，中國載人航天工程代表團出席了由香港科研教育界舉辦的歡迎午宴，雙方就進一步推動香港科研教育領域更廣泛、更深入地參與載人航天工程後續建設，推動香港科技創新發展進行了深入交流。



歡迎午宴上，中國載人航天工程辦公室副主任、代表團團長林西強對香港科教界長期以來對載人航天工程的支持表達了感謝。他表示，從在天宮二號開展香港中學生太空科技設計大賽獲獎實驗，到神舟十三號太空授課設立香港地面分課堂、舉辦“仰望星空話天宮”“元旦京港澳天宮對話”活動，再到第四批預備航天員首次面向港澳地區選拔載荷專家，香港科教界都作出了積極貢獻。後續，隨著載人航天事業的深入發展，香港將有更多機會、更多平台參與到祖國的航天事業中來。



香港特區政府創新科技及工業局局長孫東表示，國家第四批預備航天員首次在香港選拔載荷專家，讓香港市民有機會參與國家載人航天工程這項重要使命，體現了國家對香港的厚愛和支持，及對香港科技界的重視和肯定。香港在基礎科研方面根基深厚，會繼續致力發揮所長，為建設航天強國作出貢獻。



交流午宴後，香港青年科學院創院院長羅錦團教授表示，剛剛與內地科學工作者的交流收穫很大，對國家航天工程等科學領域取得的成就感到非常驕傲。希望香港青年科學工作者努力為國家的科技強國建設，貢獻更多年輕人的想法與力量。