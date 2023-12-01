海關辦論壇　促進東盟及港商企互認證

海關關長何珮珊（第一排中）與“東盟及中國香港AEO論壇”的來賓合照。（來源：大公報） 中評社香港12月1日電／據大公報報導，海關前日及昨日舉辦為期兩日“東盟及中國香港AEO論壇”，是海關自2012年推出“香港認可經濟營運商（AEO）計劃”以來，首個以東盟和中國香港的AEO專題而舉辦的大型活動。海關期望與更多東盟國家和“一帶一路”沿線國家達成完成AEO互認合作，令香港企業更容易開拓國際市場。



為期兩日的活動獲東盟秘書處及東盟與中國香港《自由貿易協定》下的經濟和技術合作工作計劃的支持。商務及經濟發展局局長丘應樺昨日致辭時表示，香港是全球第十大商品貿易實體，自東盟與香港自由貿易協定及投資協定簽訂以來，香港與東盟的貨物貿易增長於去年創新高，達到1650億美元，“AEO計劃”透過在海關和商業部門之間建立夥伴關係，增強了管理供應鏈安全並促進合法商品的流動，而目前全球約有100個經濟體實施了“AEO計劃”，在促進全球貿易方面發揮重要作用。



海關關長何珮珊表示，今次論壇共有200位來自東盟成員國、國家海關總署、香港及澳門海關的AEO精英，以及本地商會及其他政府部門的持份者參與，透過強化區域性AEO合作交流及共謀對策，攜手推動便商利貿措施，香港在“一國兩制”下，有聯通世界、背靠祖國的優勢，香港海關將繼續作為貿易便利者和經濟發展促進者的作用。她亦提到香港有84間企業獲認證為AEO，意味著是海關可信賴的合作夥伴，其貨物在香港關口進出入時可獲海關減少查驗及優先清關服務。



何珮珊說，海關已與新加坡、馬來西亞、泰國及印尼四個東盟國家簽訂了AEO互認安排，在今次論壇亦與柬埔寨和菲律賓就AEO互認安排達成共識，目前正與沙特阿拉伯及巴林商討AEO合作方案，未來會積極拓展AEO國際網絡，尤其是“一帶一路”國家是爭取合作的目標，繼續爭取透過外訪，與更多經濟體達成AEO互認合作。