港股台風黑雨照開市　擬明年中實施

港交所（00388）今年走勢（大公報） 中評社香港12月1日電／港交所就惡劣天氣下維持市場如常交易收集意見，及展開公眾咨詢，為期8周至明年1月26日完結。港交所表示，為了給市場充足時間準備，專責小組建議提供6個月的準備時間，即明年7月起生效，新安排下交易服務將與常規交易日相同。而結算方面，中央結算將不能為參與者提存實物股票，在惡劣天氣下銀行分行預計不開放營業，將影響紙本支票處理，故建議投資者採用電子轉賬方式。並提醒結算參與者做好資金安排，以履行與結算所的責任。



大公報報導，港交所計劃，在惡劣天氣下向所有投資者如常開放其證券和衍生品市場，包括滬深港通南向及北向服務、衍生品假日交易和盤後交易。在惡劣天氣期間，交易、交易後和上市安排將與正常交易日基本相同，但需要進行一些必要的調整，以確保市場的運作彈性和市場參與者的安全。實體營業點提供的某些服務將無法使用。



舉例而言，港交所建議，對於那些在惡劣天氣下，因實體營業點關閉，而無法將實物證券存入結算所進行結算的參與者，應給予若干補購豁免；若部分公司行動的最後過戶登記日當天遇到惡劣天氣，建議推遲該日期。



在特區政府支持下，今年港交所與證監會及金管局成立惡劣天氣交易專責小組，就惡劣天氣下維持交易徵求業界意見並展開討論。該工作小組由廣泛的利益相關者組成，其中包括金融機構和市場參與者。



將測試券商遙距接入交易系統



香港銀行公會及香港銀行同業結算有限公司與專責小組合作，確認在惡劣天氣期間，相關銀行服務均會如常運作，例如相關結算所的指定銀行和交收銀行將正常提供電子支票結算及電子轉賬服務，全力支持結算參與者的營運和資金結算需求。



港交所也確認，在惡劣天氣期間，其交易、結算及交收和市場數據系統將均可通過線上遙距接入。港交所表示，已多次優化基礎設施和運作方式，以減少市場參與者前往辦公室接入系統的必要性，將繼續與市場參與者合作，並考慮安排技術測試來幫助市場參與者為惡劣天氣下正常交易做好準備。



本港投資者長期以來飽受惡劣天氣帶來的影響，目前惡劣天氣下的市場運作安排與特區政府發布的台風、暴雨或“極端情況”警告的嚴重程度掛鈎，而自2018年以來，惡劣天氣已導致香港市場11次停市，其中4次發生在今年，停市維持了數小時至整個交易日不等。



歐冠昇：與全球主要市場看齊



港交所行政總裁歐冠昇（圓圖）表示，香港是全球主要的國際金融中心之一，必須在惡劣天氣下仍然維持正常交易，以便利區內以至國際投資者進行交易，確保他們能夠繼續管理其投資組合和相應的風險，特別是當其相關資產的市場也開放時。



他又稱，已有可靠的技術來保障安全、順暢的遙距工作，相信是時候與全球其他主要市場同步。