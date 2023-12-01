港人游泰消費可用轉數快　日限萬元

左起：香港金融管理局主管（金融基建發展）黎巧兒、副總裁李達志、助理總裁（金融基建）鮑克運。（大公報） 中評社香港12月1日電／由下周一（12月4日）起，本港轉數快與泰國的快速支付系統將會互相連接，為兩地用戶提供多一個安全和便捷的支付方式，也是本港轉數快首度連接外地的快速支付系統。現階段共有7間本港銀行和2間儲值支付工具營運商（SVF）參與，金管局相信大部分港人都持有上述機構的賬戶，而用戶名下每個賬戶的每日交易金額上限為1萬港元。用戶只需以自己的電子錢包掃描PromptPay二維碼，就可以在泰國的商店付款，每次交易前亦會有匯率提示。＼大公報記者 彭子河



大公報報導，這項新服務“FPSxPromptPay 二維碼付款”，金管局於11月初正式宣布啟用日期，並於昨日公布安排細節。港人於泰國接納PromptPay的商戶消費時，只需用慣常的手機應用程式掃描商戶的二維碼，系統即會顯示交易詳情（包括匯率），用戶核對資料無誤，再以保安編碼或生物認證方式確認，便可完成交易。



本港9家金融機構參與



上述9家金融機構包括匯豐、中銀香港、恒生、東亞、交銀香港、富邦香港、花旗香港這7間零售銀行，以及八達通卡公司和HKT Payment（Tap＆Go）。



至於另一家發鈔行渣打香港不在參與機構名單之列，金管局副總裁李達志表示，是否參與由銀行及SVF自行決定，但相信大部分香港人都持有上述9家金融機構賬戶。



渣打香港表示，現已支援泰國旅客在港使用PromptPay付款，並正提升相關係統，讓港人於下一階段透過轉數快在泰國商戶掃描二維碼付款，為旅客提供更安全和便捷的支付體驗。



在推出初期，用戶旗下每個賬戶的每日交易額上限為1萬港元。李達志解釋，該上限是由業界提出，相信已在便利和安全之間取得平衡。他形容有關上限在初始階段屬於合適，料可應付大部分支付情景，日後亦可因應市場發展再與業界磋商。截至今年9月，轉數快已錄得1260萬個登記數目，形容登記數目和市民使用相當好，平均每日交易宗數達逾120萬宗，涉款達93億元，認為轉數快現時有條件推進跨境支付服務。



不排除連接更多市場



除了泰國，李達志說新加坡、馬來西亞、印尼等地也設有快速支付系統，轉數快日後會否拓展至其他市場，金管局持開放態度，惟現時會專注落實轉數快與泰國PromptPay的支付互通。



匯豐擔任香港唯一結算銀行，在服務推出後，提供外匯兌換、結算及對賬等服務，以實現香港與泰國兩地的跨境零售支付互通。匯豐香港區行政總裁林慧虹表示，單計今年上半年，匯豐處理的商戶轉數快交易量按年上升超過四成。



中銀香港副總裁陳文表示，香港與泰國快速支付系統連接，是香港與東南亞之間雙向聯通的起點，促進民生消費數碼化轉型，為本地商戶帶來更多業務商機。