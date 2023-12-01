和音：中國是推進全球氣候治理的行動派

這是2023年1月24日拍攝的俄羅斯符拉迪沃斯托克金角灣冰凍的海面。近年來，全球氣溫屢創歷史新高，極端天氣事件日益頻發，氣候危機正威脅世界每個角落。多個國際機構強調，全球減排“窗口正在迅速關閉”，人類需要刻不容緩的氣候行動，盡快減少排放，以避免因氣候變化引發的一系列嚴重災難。（來源：新華社） 中評社北京12月1日電／據人民日報報導，作為負責任的發展中大國，中國將積極應對氣候變化作為實現自身可持續發展的內在要求，為全球氣候治理貢獻了智慧和力量



11月30日，《聯合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會（COP28）在阿聯酋杜拜開幕。在此次會議上，各方將首次對實現《巴黎協定》目標取得的進展進行全球盤點，對全球氣候治理進程具有重要階段性意義。國際社會期待各締約方恪守氣候變化公約體系的制度、原則和目標，發出聚焦行動、加強合作的積極信號。



COP28主題是“團結、行動、落實”，體現了團結合作應對氣候變化的願望。根據《聯合國氣候變化框架公約》秘書處的最新報告，各國當前的氣候行動計劃無法實現《巴黎協定》目標。聯合國秘書長古特雷斯表示，COP28必須成為各國彌合氣候雄心差距的地方，發達國家必須兌現其資金承諾，重建信任。



中國是推進全球氣候治理的行動派。今年以來，中國與各方保持密切溝通，以推動COP28取得成功，促進《巴黎協定》全面有效實施。不久前，習近平主席在舊金山同美國總統拜登舉行會晤。兩國元首強調在當下關鍵十年中美加快努力應對氣候危機的重要性，歡迎兩國氣候特使近期開展的積極討論，包括：2020年代國內減排行動，共同推動COP28成功，啟動中美“21世紀20年代強化氣候行動工作組”以加快具體氣候行動。世界氣象組織秘書長塔拉斯認為這呼應了全球合作精神，對全球應對氣候變化挑戰具有積極影響。習近平主席日前在同法國總統馬克龍通電話時強調，中方願同法方一道，對外發出中法攜手應對氣候變化的有力信號，推動聯合國氣候變化杜拜大會取得成功。



作為負責任的發展中大國，中國將積極應對氣候變化作為實現自身可持續發展的內在要求，為全球氣候治理貢獻了智慧和力量。實施積極應對氣候變化國家戰略，宣布碳達峰碳中和目標，構建完成碳達峰碳中和“1＋N”政策體系，推動產業、能源、交通運輸結構調整，採取節能提高能效、建立完善市場機制、增加森林碳匯……中國堅持減緩和適應並重，應對氣候變化取得積極進展。2022年中國碳排放強度比2005年下降超過51%。“中國對全球應對氣候變化貢獻頗多，是全球可再生能源發展的引領者。”COP28主席蘇爾坦·賈比爾表示。

