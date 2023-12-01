侯友宜駁抹紅　曝綠營曾找他選台中、嘉義

國民黨2024候選人侯友宜。（中評社 資料照） 中評社台北12月1日電／中國國民黨2024候選人侯友宜主張兩岸交流，近期提出開放陸生來台就學就業，旋即遭綠營批評會引發“國安”問題。不過侯友宜11月30日在網路節目爆料，民進黨過去曾經找他去選嘉義縣長、台中市長，“當時也沒有說我親中賣台”。



媒體報導，侯友宜11月30日接受網路節目《政治仙知道》主持人謝龍介專訪，談到兩岸交流的想法與相關政策，也批評民進黨對於兩岸協議監督條例放著不審查，說一套做一套。



謝龍介也幫侯友宜抱不平表示，“我年輕時知道說，他們（民進黨）要你出來選舉，看到你都說‘人才哦’，做到署長，這又嘉義人，陳明文做完這個回來選一定上，包準當選”，聽說台中也叫侯友宜選，結果一選“總統”就被批評親中。



侯友宜也自爆“嘉義要叫我去選，台中要叫我去選”，還無奈自嘲說“那時候也沒說我親中賣台阿”、賴清德還在“立法院”公開稱讚過他。侯表示“像我這個61歲才出來選舉的人，心中衹有一個願望而已，台灣不可以分你和我，要團結，台灣面對兩岸要團結，面對國際要勇敢走出去，不要怕。”



談及民進黨針對陸生來台政策，大肆抹紅並稱侯友宜親中，侯友宜強調，陸生來台就業不是他現在才提出的方法，而是台灣早就在做了，陸生如果未來有機會留在台灣就業，一定優秀的人才可能留下來，而且有限制名額以及評量的標準，現行法令規定就有。



侯友宜說，不是衹有大陸人可以來，全世界都可以來台就業，“我講的很清楚，民進黨也把我硬坳，說什麼親中賣台，我歡迎陸生以及境外生。而且會有審查，按照兩岸條例來，就要審查啊。”