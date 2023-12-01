COP28主席蘇爾坦·賈比爾參觀中國角展示。（來源：人民網） 中評社北京12月1日電／據人民網報導，《聯合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會（COP28）中國角開幕式暨“生態文明與美麗中國實踐”邊會30日在杜拜世博城舉行。



中國生態環境部部長黃潤秋致辭表示，中國堅持綠色低碳高質量發展，實施積極應對氣候變化國家戰略，作出碳達峰碳中和莊嚴承諾，並將其納入生態文明建設整體布局和經濟社會發展全局。中方願與國際社會一道，共同推動COP28取得成功，推動構建公平合理、合作共贏的全球氣候治理體系，共建清潔美麗世界。



中國氣候變化事務特使解振華表示，中國作為負責任的發展中大國，一直堅持氣候行動的戰略定力。中國經濟社會發展已走上全面綠色轉型軌道，風、光、水、生物質發電裝機容量均居世界第一，已成為風電光伏設備和動力電池主要供應國，推動了全球可再生能源部署成本大幅下降，幫助廣大發展中國家獲得清潔、可靠、用得起的能源。希望中國角能夠分享中國綠色低碳轉型創新的最佳實踐，共同推動應對氣候變化國際合作。



“中國生態文明建設取得了巨大成就。”聯合國前副秘書長、世界資源研究所高級顧問埃裡克·索爾海姆告訴人民網記者，他曾到訪中國多個地區，看到了各地環境改善，人民群眾的獲得感、幸福感不斷增強。“綠水青山就是金山銀山。在強有力的政治領導下，人民群眾、企業等積極參與中國生態文明建設，共同推動中國綠色發展之路不斷向前邁進。”



美國環保協會總裁柯瑞華表示，作為一個國際非政府組織，美國環保協會在中國與相關部門機構合作已有超過20年時間，見證了中國在環境保護、碳排放權交易市場、社區綠色空間等方面的發展成就。“美國和中國在氣候變化領域有著廣泛的共同利益。期待世界各國可以共同努力，建設一個更美好的未來。”



進入中國角，以“低碳”為主題的氣候行動漫畫展、從綠電到化工生產的生態綠能示意沙盤、新能源汽車模型等展示吸引不少觀眾駐足拍照。據瞭解，大會期間，中國角將舉行開幕日、青年日、減緩日、技術和資金日、適應日、合作日、可再生能源日、數字化轉型日和企業日9個邊會主題日，來自政府部門、研究機構、產業協會、企業以及非政府組織等組織機構的中外嘉賓將圍繞中國應對氣候變化政策行動、應對氣候變化國際合作、綠色低碳發展、減污降碳協同、公正轉型與可持續發展、能源轉型、數字化發展、綠色金融等話題舉辦100餘場邊會活動。