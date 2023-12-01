市場信心增　人民幣11月大漲2.61%

在岸人民幣走強（大公報） 中評社香港12月1日電／人民幣兌美元中間價連升三日，昨日上漲13點報7.1018，升至今年6月5日以來高位。在岸日盤價昨日雖回落64點報7.1310，但總結整個11月，人民幣兌美元升幅顯著，人民幣中間價及在岸日盤收盤價分別升761及1866個基點，升幅達到1.07%及2.61%，11月的月度升幅值僅次今年1月，為今年月度次高。分析認為，近期穩經濟的系列政策的出台，“穩匯率”政策態度的延續，均對人民幣構成支撐。他們相信後續中國經濟企穩、美聯儲明年或開始降息，人民幣匯率有望迎來較大升值。



大公報報導，國金證券首席經濟學家趙偉分析稱，隨著近期貶值憂慮緩和，年末季節性結匯需求的釋放或對人民幣匯率構成明顯支撐；監管層“穩匯率”政策態度的延續也對市場信心帶來一定支撐。此外，遠期匯率的走強、風險逆轉因子的走低，釋放了人民幣升值延續的信號。



趙偉判斷，中期內外部因素的共振，有望支撐人民幣匯率保持相對強勢。一方面，目前庫存處於絕對低位加上實際利率下行，中國經濟“企穩向上”的信號愈發明確，叠加廣義財政支出的加速，均可能為後續經濟增長注入進一步上行動力。另一方面，在美國經濟持續走弱及美聯儲降息預期升溫背景下，美元“頂部”可能已經出現，未來美元的趨勢性回落或對人民幣匯率形成支撐。



美元明年將慢慢走弱



瑞銀財富管理亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆認為，隨著近期系列政策的出台，市場對明年中國增長的預期更加穩健，人民幣兌美元匯率因此反彈。展望明年，她表示，與今年匯率走勢相比，明年美元將慢慢走弱，該過程不會是“一條直線地下滑”，在明年上半年美聯儲尚未降息前，美元或維持相對平穩狀態。她還預計，到明年3月份人民幣兌美元匯率或在7.2左右，明年9月，特別是美聯儲降息開始後，人民幣兌美元匯率有望迎來較大的升值。