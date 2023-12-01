日媒：駐日美軍基地存140萬升污染水

這是2022年6月19日在日本東京拍攝的美軍橫田基地資料照片。（來源：新華社） 中評社北京12月1日電／據日本《東京新聞》援引美軍內部文件及日本政府相關人士報導，截至2023年1月，駐日美軍橫田基地內存有140萬升被有機氟化物（PFAS）污染的水。若洩漏，將嚴重污染附近居民水源。



超標3600倍 水源安全成隱患



報導指出，一份美軍內部資料顯示，截至2023年1月，位於東京都的駐日美軍橫田基地內儲存有140萬升被PFAS污染的水，分別儲存於該基地內的7個儲水罐中。最高PFAS濃度超過每升18萬納克，為日本對地下水和河流PFAS含量暫定安全標準（每升50納克）的3600倍以上。



據報導，PFAS污染的元凶，是基地內使用的泡沫滅火劑。2010年至2023年間，橫田基地總共發生了8起泡沫滅火劑洩漏事件。美軍相關人士表示，這些儲水罐中的水原本的用途是，在火災發生時與含PFAS的泡沫滅火劑原液混合，但設備故障令原液倒流水箱，造成污染。



有機含氟化合物被稱為“永久性化學物”，被廣泛應用於如泡沫滅火劑等多種工業產品中，如果長期大量飲用受污染的水，可能出現生殖問題，兒童的成長發育也會受到影響。



日本東京一市民團體此前公布的針對東京都西部多摩地區居民血液檢測結果顯示，該地區接受血檢的551份人體血液樣本中，均檢測出有害有機氟化物成分，其中六成以上受檢居民的PFAS濃度達到“損害身體健康”的高濃度範圍，而位於該地區駐日美軍橫田基地東側居民的PFAS濃度超標尤為明顯。專家認為，居民PFAS濃度超標的主要原因是長期飲用遭污染的自來水，美軍橫田基地可能是該地區地下水的最大污染源。

