12月起，這些新規影響華僑華人生活和出行

資料圖：馬來西亞馬六甲雞場街。（來源：中國新聞網） 中評社北京12月1日電／據中國僑網報導，12月有哪些與華僑華人息息相關的新規和出入境動態？小僑將相關信息進行了梳理，敬請關注！



出入境動態



中國將對法德等6國試行單方面免簽政策



中國日前宣布決定試行擴大單方面免簽國家範圍，對法國、德國、意大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞6個國家持普通護照人員試行單方面免簽政策。2023年12月1日至2024年11月30日期間，上述國家持普通護照人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友和過境不超過15天，可免辦簽證入境。



中國國家移民管理局將於12月1日起正式簽發啟用新版外國人永久居留身份證



中國國家移民管理局9月15日在北京召開新聞發布會，宣布將於今年12月1日起正式簽發啟用新版中華人民共和國外國人永久居留身份證（以下簡稱“永居證”），同時發布新版永居證式樣。新版永居證啟用後，現版永居證在有效期內仍可繼續使用，持證人可根據個人需要，適時申請換發新版永居證。



馬來西亞將對中國遊客實施入境30天內免簽



馬來西亞總理安瓦爾在11月26日宣布，自12月1日起，將實施對中國公民入境30天內免簽證的便利措施。安瓦爾表示，此舉旨在迎接2024年馬來西亞與中國建交50周年，同時對中國先前宣布對持有普通護照的馬來西亞人實行單方面免簽政策表示感謝。

