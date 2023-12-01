富權：藍綠白都有候選人抵觸“黨政軍條款”？

中評社香港12月1日電／澳門新華澳報1日發表富權文章：藍綠白都有候選人抵觸“黨政軍條款”？以下為文章內容。



中國國民黨的“侯趙配”成型後，氣勢如虹，其民調翻番直迫民進黨的“賴蕭配”。這讓民進黨的選戰專家們急紅了眼，運用其過去長期以來慣常使用的“見縫插針”挑撥離間手法，以趙少康的風頭將會蓋過侯友宜等讕言，意圖分化瓦解“侯趙配”。



但侯友宜和趙少康似乎是早就料到將會有這麼一著，因而以“四兩撥千斤”的手法輕輕予以化解。民進黨眼見一計不成，又生一計，集中火力攻擊趙少康的“中廣”董事長身份，參加台灣地區領導人的大選，是抵觸“黨政軍條款”，並質疑他“政媒不分”。而民進黨當局的“NCC”主委陳耀祥，昨日更是“踩多一腳”，聲稱認趙少康不只是“中廣”董事長也是總經理，是直接經營管理“中廣”的人士。對此，趙少康也回應，黨職公職不能擔任電台的董事，但沒有說候選人不行，強調自己已經超越法律了。



所謂“黨政軍條款”，源自於台灣地區上世紀九十年代興起的“黨政軍退出媒體”社會運動，以一九九五年由許多民間社團發動“黨政軍退出三台運動”為起點，自二零零三年起陸續完成立法，結束戰後長期執政的中國國民黨壟斷及控制傳媒的局面。但“剃人頭者亦被人剃頭”，到二零零三年十二月二十四日完成含有“黨政軍條款”的“廣電三法”（《廣播電視法》、《衛星廣播電視法》及《有線廣播電視法》）的修法並公布實施時，已經是民進黨執政，屬於公共資源的“公視”、“華視”及“台視”等，全由民進黨當局所掌握，民進黨當局因此反而自縛手腳。



新增的“黨政軍條款”，具體體現在《廣播電視法》第五條“政府、政黨、其捐助成立之財團法人及其受託人不得直接、間接投資民營廣播或電視事業、系統經營者”、《衛星廣播電視法》第五條“除依據法律之特別規定，政府、政黨不得捐助成立民營廣播或電視事業、衛星廣播電視事業”、《有線廣播電視法》第十九條（二零一五年改列第十條）“黨政人員投資、任職，其特別親屬持股等應受限制”等規定，被稱為“黨政軍條款”。



其實，這項“黨政軍條款”的無限上綱式“一股都不能有”認定，讓被投資的媒體業者承受“NCC”裁罰、無法換照及限期改正等壓力。然而由民進黨當局把持的“NCC”卻依然無法迅速以修法方式解決此問題，因此即便行政法院判決業者勝訴，下一次仍然會被“NCC”以同樣理由裁罰，讓業者在“NCC”與行政法院間陷入無限迴圈。此外，依現行“黨政軍條款”之規定，其所處罰對象並非投資人，而是被投資之廣電事業。因此導致由廣電事業承擔“政府”、政黨違法行為之不利益，而違背原本係為了避免“政府”、政黨干預，以保護廣電事業之立法初衷。

