澳大利亞中國東北總商會聖誕晚宴成功舉辦

以“時光放映社”為主題的澳大利亞中國東北總商會（東北總商會）聖誕晚宴於26日晚在悉尼索菲特悉尼溫特沃斯酒店成功舉行。（來源：中國新聞網） 中評社北京12月1日電／據中國僑網報導，“時光放映社”為主題的澳大利亞中國東北總商會（東北總商會）聖誕晚宴於26日晚在悉尼索菲特悉尼溫特沃斯酒店成功舉行。



此次晚宴以“時光放映社”的創新理念為核心，觸摸時代記憶，通過不同方式呈現60、70、80、90年代最具代表性的旋律，喚起人們心中獨特的美好青春回憶。



整個晚宴歷時3個小時，包含會長演講、頒獎儀式、節目表演、福利抽獎等多樣環節，持續點燃現場氣氛，帶來無數歡笑和驚喜。活動中彌漫著濃厚的聖誕團圓氛圍，使海外華人共度了一段難忘時光。



澳大利亞中國東北總商會會長姜建新在致辭中表示，2023年，面對物價飛漲、原材料、能源漲價、勞工短缺、消費信心下降等多重挑戰，各行各業面臨前所未有的艱難。為此，東北總商會今年的活動重點是舉辦各類專題講座，旨在幫助會員在困境中應對挑戰，拓寬視野，理性規劃，尋找新的機遇。商會先後舉辦了“公司風險控制及公司清算”、“後疫情時代澳洲的投資機會”、“如何在通貨膨脹中守住自己的財富”、“澳洲房產走勢”等講座。



姜建新提到，過去一年，東北總商會持續加強組織建設，按計劃召開了第四屆商會理事會，進一步完善了由東北總商會創新的會長輪值制度。商會吸收了20多位新會員，9位理事，4位副會長。澳大利亞中國東北青年商會首次成功舉辦了澳大利亞青年商業大賽，並如期舉辦了第五次羽毛球大賽。



他指出，過去一年各社團活動豐富多彩。商會組織企業家代表團訪問了越南、柬埔寨，對當地生產供應鏈和市場投資情況進行了深入考察，取得顯著成果。在澳大利亞，商會積極參與了澳大利亞中國總商會、福建總商會、華貿會、宋慶齡基金會、華人商會聯盟、華商聖誕晚宴、內蒙古商會同鄉會、各民族同胞聯誼會等多項活動。隨著中澳關係的緩和，東北總商會與中國各省市的經貿代表團往來頻繁，先後兩次接待了吉林省商務代表團，還接待了吉林省多家大企業的企業家代表團以及黑龍江省外辦的領導小組，積極參與了湖南、廣東、福建、陝西省的投資招商會。

