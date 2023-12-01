侯友宜率趙少康秀新北政績　諷賴台南爭議

國民黨2024候選人侯友宜與副手趙少康致詞。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北12月1日電（記者 楊騰凱）中國國民黨2024候選人侯友宜今日率副手趙少康視察新北市“五股夏綠地”秀政績。該處原為垃圾山，30多年來發展停滯，侯上任新北市長後出手整頓，把垃圾山鏟平改建成公園綠地。侯友宜說，改建過程中很多人勸他再做下去會流失選票，但是他做事從不考慮選票，市長連任一樣大勝。



陪同的趙少康也對侯友宜表示讚賞，他說我當過“環保署長”，知道這有多麼不容易，尤其協調非常困難，所以真不簡單，我講實話，從心裡真的是非常佩服的。



侯友宜、趙少康今天聯手舉行“讓垃圾山變黃金地”記者會，兩人一同前往五股夏綠地視察侯友宜新北市長任內政績，該地土地為農業區，早期缺乏管理，堆疊大量營建廢棄土，充斥違章工廠，引發公安及治安疑慮，俗稱“五股垃圾山”，侯友宜2018年當選新北市長後便出手大力整頓，將垃圾山鏟平改建成公園綠地。



現場陪同的還有國民黨2024“立委”候選人洪孟楷、蔣欣璋，另外還有20名在地里長，以及30名地方鄉親一起陪同侯友宜、趙少康視察，一行人場面浩大。



現場侯友宜競辦還搬出兩面看板，一面寫著侯友宜讓垃圾變黃金，將垃圾山改建成公園綠地，另一面則寫著民進黨賴清德本命區台南市的各種爭議，包括農地疑似埋爐渣等，兩相比較形成強烈對比。



侯友宜表示，我花了大概2年多的時間，就把五股垃圾山30年沒有改變的，我就全部解決了，現在的廠房好漂亮，大家都很開心像公園一樣，來運動的人越來越多，我還答應要蓋一個景觀橋，讓溪流對面的人過來比較方便，其實最重要的是你有沒有決心要做。