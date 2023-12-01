綠律師相信吳欣盈2014棄美籍　因美肥咖條款

針對吳欣盈是否2014年已放棄美國籍，律師黃帝穎提出看法。（照片：黃帝穎臉書） 中評社台北12月1日電／民眾黨2024候選人柯文哲的副手、新光集團第三代吳欣盈遭疑有美國籍，但卻不願出示放棄證明，還怒嗆記者，引發爭議。曾擔任民進黨發言人的律師黃帝穎昨日在臉書發文表示，美國為防止公民利用海外帳戶逃稅，自2014年落實“肥咖條款”，違者會遭處鉅額罰稅，很多有錢人都委任律師放棄美籍，“2014年吳欣盈放棄美國籍，我相信他有真的放棄！”



針對遭疑仍有美國國籍，吳欣盈昨日在臉書發文表示：“我已放棄美國籍，12月5日見真章”，但未提供證明文件，要等到“中選會”公布。



昨晚吳欣盈為黨籍“立委”候選人邱臣遠站台時，面對記者追問，吳欣盈則是不斷強調“12月5日見真章”回應，說自己在臉書已經講過了，“我不知道你還要我再補充什麼？”



律師黃帝穎昨日則臉書發文表示，事實上，2014年美國落實“肥咖條款”（美國海外帳戶稅收合規法，FATCA），美國政府防止美國公民利用海外帳戶逃稅。



黃帝穎指出，因此美國要求外國金融機構自2014年起，要向美國國稅局提供持有綠卡、或三年累計往來美國超過183天以上美國稅務居民的海外帳戶資料。違反者，將遭處美國來源所得30%的懲罰性扣繳。許多有錢人委任律師辦理放棄美國籍，律師必定確實辦理放棄美國籍手續，否則恐害當事人面臨鉅額罰稅，違背律師職責。“所以，2014年吳欣盈放棄美國籍，我相信他有真的放棄！”