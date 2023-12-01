侯友宜：民進黨若有誠意就把“台獨黨綱”拿掉

國民黨2024候選人侯友宜接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北12月1日電（記者 楊騰凱）針對美國學者撰文呼籲民進黨賴清德若當選應凍結“台獨黨綱”，中國國民黨2024候選人侯友宜今日表示，賴就是最大的引戰者，和平不能像一些政客這樣沿街叫賣，民進黨若有誠意，就把“台獨黨綱”拿掉，展現態度，不要再騙了。



侯友宜、趙少康今天聯手舉行“讓垃圾山變黃金地”記者會，兩人一同前往五股夏綠地視察侯友宜新北市長任內政績，該地土地為農業區，早期缺乏管理，堆疊大量營建廢棄土，充斥違章工廠，引發公安及治安疑慮，俗稱“五股垃圾山”，侯友宜2018年當選新北市長後便出手大力整頓，將垃圾山鏟平改建成公園綠地。



侯友宜、趙少康於會後受訪。



美國《外交事務》（Foreign Affairs）期刊昨天刊登由三位學者包括葛來儀、白潔曦與柯慶生撰寫的文章，呼籲民進黨賴清德若勝選，應考慮凍結“台獨黨綱”，讓維持現狀的承諾更具分量和可信度。



侯友宜表示，賴清德就是造成我們“國安”危機，最大的引戰者，他處處都說，他是“台獨”的務實工作者，高舉“台獨”萬歲，這才是引戰。除了“台獨”工作者引戰外，賴的“國安”危機還很多，他天然氣用了那麼高的比例，萬一我們被封鎖，“國安”危機不是更高嗎？而且到了選舉，真的沒有把“國安”當成一回事，反而是抹紅別人，抹紅侯友宜，說會造成“國安”危機，說我是親中，這樣一個選舉的方式，是沒有人可以接受的。

