美學者建議凍結“台獨黨綱”　賴競辦這樣答

賴清德競選總督導卓榮泰回應媒體提問。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月1日電（記者 黃筱筠）美國三位學者葛來儀等發表文章建議，若民進黨2024候選人賴清德當選，應考慮凍結“台獨黨綱”。對此，賴清德競選總督導卓榮泰今天回應表示，看到有關幾位學者的說法，但他們同時提到希望北京放棄武統台灣，這才是重點。放棄武統台灣才是全世界最關心、維持印太地區穩定的條件。也應該這樣要求中國大陸放棄以武力解決台灣問題。他稱，任何人選舉非常辛苦，不會選舉當選“總統”後，要大家去戰爭，這是笑話。



卓榮泰說，民進黨過去這麼多年以來有黨章修正，也有決議文產生，1999年《台灣前途決議文》已經清楚說明，台灣是“主權獨立國家”，國名叫做“中華民國”。這就是務實態度、唯一態度，可以用這樣態度再向全世界重申，我們就叫做“中華民國”，沒有其他，你說的問題。



美國《外交事務》（Foreign Affairs）期刊昨天刊登由葛來儀、白潔曦與柯慶生3名美中關係學者撰寫的文章，指出華府應向北京表明“反對任何單方改變現狀的企圖”，不單是反對中國大陸武統，也反對台灣追求獨立的政治動作。同時，文中也呼籲民進黨“總統”候選人賴清德若勝選，應考慮凍結“台獨黨綱”，讓維持現狀的承諾更具分量和可信度。

