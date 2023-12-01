市場掃街受歡迎　吳欣盈逢人就握手

吳欣盈遇到攤商都彎腰握手。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月1日電（記者 鄭羿菲）出身新光集團的台灣民眾黨2024副手候選人吳欣盈1日上午一早陪同民眾黨台北市“立委”候選人張其祿深入深藍票倉文山區景美市場掃街拜票，遇到每位攤商都彎腰要握手，就算是肉販、魚販滿手都是味道也絲毫不在意，展現吳欣盈的親和力。



有新光公主之稱的吳欣盈今日穿著樸素的深色長褲、T恤，民眾黨競選外套，也不像平日佩戴亮麗首飾，一早就跟著張其祿以及台北市議員黃瀞瑩、張志豪等人在傳統市場掃街，遇到每位民眾都想要握手，遇到不認識民眾黨的民眾時，還耐心駐足介紹民眾黨2024候選人柯文哲及張其祿，爭取民眾明年1月13日投給柯文哲、張其祿，絲毫沒有架子。



吳欣盈、張其祿在景美市場掃街時，市場攤商幾乎都笑著歡迎。但也有部分攤商不願握手，吳欣盈也不會太計較，依舊堆滿笑容打招呼。民眾大概5個人有1個人非常熱情地與吳欣盈等人寒暄，甚至說“你們都是我的偶像！”、“我女兒是柯文哲支持者”，也有的民眾笑著跟朋友聊天說“來看公主掃街的”，可見吳欣盈頂著“公主”稱號，也累積不少好奇粉絲。



選戰不到50天，吳欣盈拜票行程緊鑼密鼓，1日上午陪同台北市第八選區（文山、南中正）“立委”候選人張其祿前往文山區參拜集應廟、發熱咖啡、“景美早市”掃街拜票，民眾黨台北市議員黃瀞瑩、張志豪也陪同參與。吳欣盈中午將接著到內湖與民眾黨台北市議員陳宥丞等人進行肥皂箱開講，下午再趕赴新北新莊競總與柯文哲共同召開政策記者會。