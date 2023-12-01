侯曝綠曾找他選縣市長　賴營：講這什麼意思

吳思瑤。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月1日電（記者 黃筱筠）中國國民黨2024候選人侯友宜昨天在專訪時提到，過去民進黨曾找他選台中市長和嘉義縣長，也沒有說他親中賣台。媒體詢問侯是否想要拉攏中間選票？民進黨“立委”、賴清德台北市競選總部總幹事吳思瑤表示，她也很好奇，侯拋出這樣論點，要問問他是什麼意思，但是這無法達到拉攏中間與親綠選民的目的。



侯友宜主張開放陸生來台、重啟ECFA談判，民進黨2024候選人賴清德表示，侯友宜是堅定的走回依賴大陸的老路。侯昨天接受網路媒體專訪爆料說，民進黨聽到陸生就開始抹紅他，過去還曾找他選台中市長和嘉義縣長，也沒有說他親中賣台。



吳思瑤表示，她也實在很好奇侯拋出這樣論點，但自從“侯康配”成軍後，侯友宜論述、政策主張，完全已經是趙少康的戰鬥藍，把國民黨政策立場往深藍走向極端，如果是這樣操作，是背離台灣主流民意，籠絡深藍，當然是背離中間選民，會跟中間選民越來越遠。



賴清德陣營今天舉行“全台暨台北市競選總部成立宣布記者會”，由賴清德競選總部總督導卓榮泰、台北市競選總部主任委員陳時中、賴清德台北市競選總部後援總會總會長陳茂仁、台北市競選總部總幹事吳思瑤出席。