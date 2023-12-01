綠轟國民黨江啟臣等地主家族利益　權錢相生

民進黨今天舉行“終結藍色佛地魔”記者會，出席者民進黨發言人張志豪（右一）、綠委賴品妤（左二）、新北市選將吳崢（右二）及台中市選將謝志忠。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月1日電（記者 黃筱筠）民進黨今天舉行記者會，批評國民黨地主家族勢力龐大，土地利益盤根錯節，如新北汐止廖家、中和張家及台中江啟臣岳父劉家，都是利用民代職權，權錢相生、財產暴增。



民進黨今天舉行“終結藍色佛地魔”記者會，出席者包括民進黨發言人張志豪、“立委”賴品妤、新北市第8選區“立委”候選人吳崢及台中市第8選區“立委”候選人謝志忠，揭開國民黨三大家族的利益。



張志豪表示，中和張家遭控身價新台幣百億，土地超過300筆、汐止廖家違法佔公有地，新北市府不可能不知情，根本就是長年護航包庇，身為新北市長侯友宜有責任出面說清楚。加上台中江啟臣岳父家與建商間的密切關係，顯見國民黨民代長期利用職權護航家族利益，取得大量土地資源，快速累積財富。



吳崢表示，中和張慶忠家族自稱地方服務30年，財產卻暴增上百億，土地超過300筆，堪稱是全台最有錢的政治家族，過去曾被爆出豪奪土地，更因製造污染多次被裁罰，惡跡劣行可說是罄竹難書。國民黨“立委”候選人張智倫日前在公眾場合稱“在中和沒資產，就不是中和人”，更是囂張跋扈，涉及嚴重“階級歧視”，應該社會道歉。



吳崢指出，檢視前“立委”張慶忠在2015年就公開表示，大量持有、收購土地的行為，是因為將來土地變更時，將有機會主導土地發展，並稱之為“小本經營”，這就是張慶忠家族，長期擔任民代，利用職權炒地的自白。為此他會把張家三百筆土地一一檢視，讓土地惡霸、黑心建商，反對居住正義的惡跡現形。以中和的灰磘地區為例，過去是軍事設施管制區，張家持有灰磘段土地17筆共計1723坪，也在周遭持有土地，共計31筆。

