美國防民調挺出兵護台　綠委肯定白委憂心

綠委陳亭妃。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北12月1日電（記者 俞敦平）11月30日公布的最新美國＂雷根國防調查＂，根據報告的數據顯示，美國民眾對台灣的支持度非常高，並且支持美軍在必要時出兵捍衛台灣安全。民進黨“立委”陳亭妃和民眾黨“立委”邱臣遠1日上午在“立院”受訪時各自發表了他們的看法。陳亭妃表示，這些調查結果再次證明了台灣在國際社會的受歡迎程度。她認為，這些數據也反映了世界的共識。邱臣遠則從美中角力去分析的情勢，強調兩岸之間應該要維持溝通，我們沒有任何一絲絲可以承擔風險的狀況。



根據雷根總統基金會暨研究所在11月30日公布的最新＂雷根國防調查＂，美國人對中國大陸的敵意已達歷史新高，77%的受訪者將中國大陸視為敵人，51%的受訪者將中國大陸視為美國面臨的最大威脅。相比之下，衹有24%的受訪者將俄羅斯視為最大威脅，而15%的受訪者認為中國大陸是盟友。報告中指出，如果中國大陸武力攻台，有46%的美國民眾支持美國出兵保衛台灣，而衹有29%的人反對。此外，一旦美國人瞭解到台灣是全球最大先進半導體生產重鎮的戰略重要性後，就有52%的美國人更有可能支持美國派兵保衛台灣，而衹有24%的人反對。同時，為了嚇阻中國大陸攻台，60%的美國人支持增加美國在台灣附近的軍事部署，衹有25%反對；近乎同樣多（55%）的人支持美國增加軍售台灣，衹有28%反對。這些數據顯示，美國民眾對台灣高度的支持。



對於這些調查結果，陳亭妃和邱臣遠30日於“立院”受訪時，分別從不同的角度表達了他們的看法。



陳亭妃表示，這些調查結果再次證明了台灣在國際社會的受歡迎程度。她認為，這些數據也反映了世界的共識，即大家都不願意忍受和接受任何用武力犯其他國家的態度，而是希望繼續推動和平與合作。她強調，台灣必須做好自己，保衛自己，才能獲得其他國家的保衛和支持。

