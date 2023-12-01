媒體續追國籍案　吳欣盈還是只說官方5日公布

民眾黨2024副手候選人吳欣盈與民眾黨委員張其祿。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月1日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨2024副手候選人吳欣盈是否有美國籍，連日來成為輿論焦點，藍綠群起質疑。吳欣盈1日上午在台北市文山區景美市場掃街，依舊不願回應國籍問題，即便媒體數度追問，也僅表示，“中選會”已經在查證，12月5日公布，這是“中選會”規定的時間，她不會再做額外說明。



吳欣盈陪同掃街拜票的民眾黨“立委”張其祿補充說，一切按照法製作業，吳欣盈已經講得非常清楚，這件事不應用八卦、扒糞的方式看待，就是依法行事，外界不需要多做什麼揣測，反正時間就到了，自然公布，一切合法合規、一點問題都沒有。站在一旁的吳欣盈也連連點頭。



至於吳欣盈被爆料在英國有房產，涉及申報相關問題，吳欣盈也強調，這部分就是照程序走。



選戰不到50天，吳欣盈拜票行程緊鑼密鼓，1日上午陪同台北市第八選區（文山、南中正）“立委”候選人張其祿前往文山區參拜集應廟、發熱咖啡、“景美早市”掃街拜票，民眾黨台北市議員黃瀞瑩、張志豪陪同參與。中午將接著到內湖與民眾黨台北市議員陳宥丞等人進行肥皂箱開講，下午再趕赴新北新莊競總與柯文哲共同召開政策記者會。