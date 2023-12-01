侯友宜曝民進黨曾邀參選　綠委反批侯變了

綠委陳亭妃。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月1日電（記者 俞敦平）民進黨“立委”陳亭妃1日在“立院”受訪時，針對民進黨曾邀請中國國民黨2024大選候選人侯友宜選台中及嘉義縣長的事件發表看法。她表示，民進黨很遺憾侯友宜變了，他最後還是為了自己的官位，改變了自己，變質了，所以要問的是他自己，而不是問民進黨。



國民黨候選人侯友宜近日提出若當選將會開放陸客陸生來台，並歡迎陸生留下來就業，引發民進黨2024大選候選人賴清德的質疑，認為這將對台灣的“國安”和社會造成威脅。侯友宜則反駁，民進黨過去曾找他選台中及嘉義縣長，當時沒有指責他親中賣台，現在卻因為陸生議題而抹紅他。侯強調他的兩岸政策是以台灣利益為出發點，不會對中國存有不切實際的想法。



侯友宜11月30日在網路節目＂政治仙知道＂接受國民黨前台南市議員謝龍介專訪時，談及他的兩岸政策遭到民進黨的抹紅。侯友宜透漏，民進黨過去曾經找他參選台中和嘉義縣長，＂那時候也沒有說我親中賣台＂，而且賴清德也曾在“立法院”公開稱讚過他。如今要大選了，提到陸生議題卻遭抹紅，讓他感到很無奈。像他這樣61歲才出來選舉的人，其實心中衹有一個願望而已，台灣不可以分你我，要團結。台灣面對兩岸要團結，面對國際要勇敢走出去，不要怕。



對於民進黨曾經高度肯定侯友宜，但現在卻砲火猛烈的攻擊與抹紅他。綠委陳亭妃表示，那是20年前的事。侯友宜是在消費過去，民進黨很遺憾侯友宜變了，二十年前的侯友宜或許是台灣派，是為台灣這個基本價值在努力。但是非常遺憾，他最後還是為了自己的官位，改變了自己，變質了，所以要問的是他自己，而不是問民進黨。