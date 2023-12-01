逾半認沒幫柯加分？吳欣盈：我幫台灣加分

民眾黨2024副手候選人吳欣盈接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月1日電（記者 鄭羿菲）媒體報導台灣民眾黨有一份內參民調顯示，有56.6%的人認為“副總統”候選人吳欣盈對柯文哲沒有加分？吳欣盈1日回應反駁，柯文哲請她參選，是幫台灣加分。



距離選戰衹有40多天，吳欣盈拜票行程緊鑼密鼓，1日上午陪同台北市第八選區（文山、南中正）“立委”候選人張其祿前往文山區參拜集應廟、“景美早市”掃街拜票，民眾黨台北市議員黃瀞瑩、張志豪也陪同參與。吳欣盈接受媒體聯訪，做上述表示。



吳欣盈接受訪問時，被問及怎麼看蔡英文表達，中國大陸面臨內部挑戰，現在不是攻台時機？她表示，季辛吉昨天過世，之前她很榮幸有機會跟季辛吉用餐、交流過，季辛吉是國際關係中現實主義的代表，台灣一定要走出自己的路，提升自己的競爭力，當全世界都在講要跟台灣跟中國大陸脫鉤、分散產業風險時，台灣競爭力更新、更升級的版本是什麼？台灣必須提升自已的競爭力，並走出自己的路。



至於中國國民黨“副總統”候選人趙少康稱，吳欣盈跟民進黨“副總統”參選人蕭美琴拒絕與其辯論，並呼籲不要躲起來。吳欣盈笑說，怎麼會躲起來呢？據她瞭解，“副總統”辯論在12月底，很期待跟其他候選人交流，向人民提出一些未來希望的方向。