硬審預算　邱臣遠批NCC是民進黨數位東廠

民眾黨“立委”邱臣遠。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月1日電（記者 俞敦平）“立法院”交通委員會11月30日預定審查傳播通訊委員會（NCC）預算，但遭到時代力量和中國國民黨的反對。但綠營透過席次優勢硬闖預算案，在經過表決程序後交委會今天仍依照計劃續審NCC預算。民眾黨“立委”邱臣遠1日上午於“立院”受訪時，痛批NCC是數位東廠。



交通委員會11月30日預定審查NCC預算，但遭到時代力量和國民黨的反對。兩黨質疑NCC對於三立集團入股中嘉的案件處理不力，未能依法裁罰違反反媒體壟斷紅線的行為，並給予一年的限期改正，等於是放任綠色媒體壟斷的現象。因此，兩黨提出拒審和緩審的提案，要求NCC主委陳耀祥下台。但在現場綠委人數優勢下，在經過表決程序後交委會今天仍依照計劃續審NCC預算。



邱臣遠痛批，NCC看顏色辦事，淪為綠營的數位東廠，已經不是一天兩天的事情了，台灣人民都看得非常清楚。他指出，NCC主委陳耀祥目前是“內閣”施政滿意度非常低的一位，他的八字非常重，因為他可以貫徹民進黨中央的旨意，來執行他的政治任務。不管是三立集團入股中嘉案、鏡電視案、數位中介服務法的強推，甚至是華視相關的案子，其實都可以看出來，陳耀祥主委所帶領的NCC，完全不是一個獨立機關，也不是一個行政中立的機關，而是一個護航執政黨、看顏色辦事的數位東廠。



邱臣遠表示，有鑑於此，在相關的預算審查和黨團的二輪協商，民眾黨會提出相關的預算提案，要求NCC現期改善。他認為，陳耀祥已經不適任NCC主委，應該知所進退請辭，來回應社會大眾的民意。否則，2024年的大選和“立委”選舉，陳耀祥所帶領的NCC，將是執政黨的一大包袱。