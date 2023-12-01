美學者籲賴凍結“台獨黨綱”　國民黨曝原因

中國國民黨發言人林家興召開“《開羅宣言》八十周年紀念，戳破“台獨”主權未定謬論”記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月1日電（記者 張嘉文）美國三位重量級學者共同撰文呼籲民進黨2024候選人賴清德應考慮凍結“台獨黨綱”，讓維持現狀的承諾更具分量和可信度。中國國民黨發言人林家興今天對此表示，這代表美國擔心賴清德如勝選，會讓台海和平現狀難以維持，將激化美中好不容易和緩的對話戰略空間，所以才會做出這樣的強烈建議。



美國《外交事務》（Foreign Affairs）期刊昨天刊登由葛來儀、白潔曦與柯慶生3名美中關係學者撰寫的文章，指出華府應向北京表明“反對任何單方改變現狀的企圖”，不單是反對中國大陸武統，也反對台灣追求獨立的政治動作。同時，文中也呼籲賴清德若勝選，應考慮凍結“台獨黨綱”，讓維持現狀的承諾更具分量和可信度。



林家興今天在國民黨召開的“《開羅宣言》八十周年紀念，戳破“台獨”主權未定謬論”記者會上表示，大選前40多天，美方重量級學者做出這樣的呼籲，代表美國智庫學界都非常擔心，萬一民進黨賴蕭配勝選，會讓台海和平現狀難以維持，激化美中好不容易和緩的對話戰略空間。



林家興說，這是非常實際的擔憂，而如果聽從賴清德，聽從民進黨那些謬論，所謂的“台灣主權”未定論，那台灣的年輕人真的全部要打包準備上戰場，這難道是賴清德和民進黨樂意見到的嗎？



林家興強調，請賴清德不要再一意孤行，用“台獨”幻想“台灣主權”未定論，用“台獨黨綱”來破壞台灣的和平安全現狀，以及區域和平。