民眾黨內質疑黃珊珊權力過大？邱臣遠稱誤解

邱臣遠。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北12月1日電（記者 俞敦平）近日，有報導指出民眾黨的內部會議有傳出有人質疑柯文哲競選總幹事黃珊珊權力過大，是黃影響柯的決策。對此，民眾黨“立委”邱臣遠1日在“立院”受訪時表示，這是一個誤解，民眾黨的相關決策都是經過內部討論和共識的結果，並沒有任何人可以單方面操控。



邱臣遠表示，民眾黨的目標是希望民眾黨2024大選候選人兼黨主席柯文哲和其副手吳欣盈能夠取得大選的勝利，並且在“國會”的席次上能夠讓民眾黨取得好成績，達到三黨不過半的局面，成為“國會”真正的一個關鍵力量。最重要的是，民眾黨要完成六成民意所期待的政黨輪替這樣的一個歷史任務。



邱臣遠也回應了吳欣盈擁有美國籍的爭議，他說，吳欣盈在2014年就已經處理了美國籍相關的問題，並且在2019年提報為民眾黨不分區“立委”的時候，也有繳交相關的個人資料給“中選會”。他認為，如果現在還有問題的話，那是不是代表“中選會”失職、失能、失察，甚至行政怠惰。他也指出，吳欣盈對外已經說明的非常清楚，“中選會”也正在審查大選候選人的資格，12月5號就會有一個結論，所以這個問題應該是“中選會”要來對外說明，而不是讓媒體和民眾猜測。



對於吳欣盈最近受媒體訪問時略為火爆的回應，邱臣遠也表示，吳欣盈過去是在英國、美國受過教育，她可能對台灣的媒體生態和文化不是這麼的瞭解，但是她是一個直接、喜歡直球對決的人，她面對媒體的回答，是她的個性和風格的展現。他說，他不認為這會讓輔選失焦，也沒有聽說有黨內基層或記者反彈，反而覺得吳欣盈是一個有勇氣、有能力和特色的副手候選人，是柯文哲的最佳搭檔。