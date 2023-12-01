趙少康談開羅宣言　駁斥獨派台灣主權未定論

國民黨1日召開記者會，2024大選副手候選人趙少康以預錄影片，在會中說明開羅宣言的重要性。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月1日電（記者 張嘉文）今天是1943年開羅宣言發表80週年，中國國民黨召開紀念記者會，大選副手候選人趙少康以預錄影片的方式在會中指出，任何否定“中華民國”擁有“台灣主權”管轄，主張“台獨”的政治語言，都是對歷史與法理地位的無視。特別是民進黨與民進黨候選人賴清德的“台獨”主張，不僅無視於歷史事實，扭曲解讀當時的國際環境，更是對於台灣人民的權益與未來，造成嚴重的威脅。



趙少康強調，台灣的未來與安全，唯有在“中華民國”的框架下，才能得到保障，“台獨”帶來的衹有兵凶戰危。“台獨”的目的是要消滅“中華民國”，因此我們要全面否定台灣主權未定論，台灣與澎湖群島的主權，無庸置疑是屬於“中華民國”，衹有“中華民國”才能真正保護主權與尊嚴，才能確保台灣的穩定與繁榮。



國民黨今天召開的“《開羅宣言》八十周年紀念，戳破“台獨”主權未定謬論”記者會，由副發言人賴苡任主持，邀請輔仁大學日文系特聘教授何思慎、政治大學外交系教授黃奎博和國民黨黨史館主任、台中市“立委”候選人林家興等人，趙少康則以預錄影片在會中發言。

