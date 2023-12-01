民進黨批國民黨　用“台獨”假議題抹黑賴清德

民進黨發言人張志豪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月1日電（記者 黃筱筠）國民黨稍早記者會指民進黨2024候選人、黨主席賴清德“台獨”立場反覆搖擺”、“不敢廢除“台獨黨綱”，民進黨張志豪今天表示，侯友宜、趙少康兩人除了造謠“戰爭恐懼”，更有一再抹黑賴清德，用“反“台獨”話術及“台獨黨綱”等假議題，企圖混淆視聽，這些沒有事實根據的言論，不攻自破，終被看破手腳。



張志豪表示，“反“台獨”一直是中國多年來用來攻擊民進黨、打壓台灣的工具，在中國眼中，不只是展現台灣的主權獨立是“台獨”、不願意和中共一起推動“統一”也是“台獨”，甚至“中華民國台灣”的存在本身，對中國來說都是一種“台獨”。國民黨為了自身的選舉利益，不斷隨中國起舞，砲口向內，配合中共傷害台灣的國家主權，令人失望遺憾。



張志豪重申，民進黨的兩岸立場非常清楚，就是依循1999《台灣前途決議文》，“台灣是一“主權獨立國家”，其主權領域僅及於台澎金馬與其附屬島嶼，以及符合國際法規定之領海與鄰接水域。台灣，固然依目前“憲法”稱為“中華民國”，但與中華人民共和國互不隸屬，任何有關獨立現狀的更動，都必須經由台灣全體住民以公民投票的方式決定。”

