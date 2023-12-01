黃國昌轟綠“國會”改革跳票、“法務部長”說謊

民眾黨舉行“國會”改革”記者會。不分區“立委”候選人，左起黃國昌、劉書彬、張啟楷。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月1日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨1日舉行“國會”改革”記者會，由不分區“立委”候選人黃珊珊、黃國昌、張啟楷、劉書彬出席。黃國昌痛批蔡英文2016年當選所承諾的“國會”改革方案，幾乎全跳票，除了委員會與黨團協商有公開外，其他都沒實行，國政仍百廢待舉，“促轉會”成打手，大法官一片綠油油，官員空洞又說謊。他也轟“法務部長”蔡清祥根沒提棄保潛逃罪草案，公然說謊。



民眾黨上午在新北市新莊的競選總部舉辦不分區“立委”提名人“國會”改革記者會，出席者包括柯文哲競選總幹事、不分區第一的黃珊珊、不分區“立委”候選人黃國昌、張啟楷、劉書彬出席。民眾黨秘書長周台竹也參與。



黃國昌表示，民進黨在“國會”改革方面幾乎90%以上嚴重跳票，他要問蔡英文與賴清德，民進黨已掌握“國會”過半，為何還要跳票？蔡曾承諾2017年2月1日集合改革力量成立進步大聯盟，全都未實踐；中國國民黨也有提出“國會”改革政見，卻會說“國會”掌握在民進黨，無法推動，他要問國民黨主席朱立倫有做什麼努力奮鬥嗎？



黃國昌說，蔡英文執政7年多，公開透明只做到委員會、黨團協商而已，但藍綠都說要成立的“國會”聽證調查制度在哪？行政官員備詢說謊時，還不用負法律責任，拒絕提供資料或提供不實資料，比如他以前當“立委”時，就請教過“法務部長”蔡清祥棄保潛逃罪的草案在哪？結果根本沒提出來，蔡清祥公然說謊。

