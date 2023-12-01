賴清德12／3全台競總成立　蔡英文等出席

賴清德陣營今天舉行全台暨台北市競選總部成立宣布記者會，說明12月3日全台競總成立大會活動內容。(中評社 黃筱筠攝) 中評社台北12月1日電（記者 黃筱筠）民進黨2024候選人賴清德將在12月3日舉辦全台暨台北市競總成立大會，身為台北市競選總幹事、“立委”吳思瑤今日指出，希望年輕人12月3日要站出來，告訴國民黨我們不要走回頭路、不要走向犧牲年輕人的路，呼籲良善台灣人民站出來。



賴清德競辦發言人郭雅慧表示，活動當天蔡英文，“行政院長”陳建仁、前“行政院長”蘇貞昌、競選總部總幹事潘孟安、競選總部主任委員姚立明，記者會現場的重要幹部將全員出席12月3日的活動，展現凝聚的氣勢，以及大獲全勝的決心。



賴清德陣營今天舉行全台暨台北市競選總部成立宣布記者會，由賴清德競選總部總督導卓榮泰、台北市競選總部主任委員陳時中、賴清德台北市競選總部後援總會總會長陳茂仁、台北市競選總部總幹事吳思瑤出席。會中播放“走過的每一步，都是TEAM TAIWAN的堅定信念”影片，展現民進黨從上到下，團結一致的氣勢。



吳思瑤說，台北市8席“立委”、候選人會全員動員，我們會綿密強化宣傳。自從三組候選人登記底定之後，國民黨“侯康配”組成火力全開，不斷強化操作仇恨、強化撕裂台灣，“已經沒有本土藍，衹有戰鬥藍”。



她表示，不希望每次選舉都是撕裂台灣，希望溫緩的選民，中間選民、經濟選民站出來，我們拒絕仇恨拒絕撕裂，希望良善人民站出來挺“賴蕭配”。她觀察說，年輕人在社群討論有一個觀點，侯友宜欠缺存在感，沒想到為了選票，拋出開放陸生來台就業，讓沒有存在感侯友宜被年輕人關注到了，但是卻是不悅、憤怒，不解侯友宜為何要“衝康”（指搞破壞）台灣年輕人，而不是對年輕人帶來“好康”，為了爭取深藍認同，拋出背棄台灣主張與背棄年輕人主張，我們要號召年輕世代站出來。

