黃國昌叫戰民進黨　兩岸監督條例為何跳票？

民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月1日電（記者 張穎齊）兩岸關係備受關注，台灣民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌1日在記者會上痛批，民進黨在野時曾承諾將兩岸協議監督條例列為優先法案，2016年迄今卻消失得無影無蹤，民進黨為何要跳票？為何不敢過？另外他希望中國國民黨2024候選人侯友宜表態，對這份協議草案躺在“國會”立場是什麼？



民眾黨上午在新北市新莊的競選總部舉辦不分區“立委”提名人“國會”改革記者會，出席者包括柯文哲競選總幹事、不分區第一的黃珊珊、不分區“立委”候選人黃國昌、張啟楷、劉書彬出席。民眾黨秘書長周台竹也參與。



針對侯友宜近期嗆民進黨候選人賴清德不敢斷掉兩岸ECFA，又遲遲不處理兩岸協議監督條例，黃國昌指出，在他參與2014年太陽花運動時，就提倡要將兩岸協議監督法制化。民進黨那時在野，也承諾執政會列為優先法案，結果卻消失無蹤，民進黨為何跳票？民進黨必須要向台灣人民好好解釋清楚。



黃國昌提到，侯友宜提倡在ECFA基礎下推動重啟貨、服貿談判，但侯恐怕必須先回答關鍵的問題，就是目前兩岸協議監督條例躺在“國會”，面對監督力量殘破不堪、蒼白無力，請問侯的立場是什麼？是否同意要過？如此才能在全民監督、公開透明的核心價值上進行討論。

