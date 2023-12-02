劉書彬：兩岸關係緩和台可加入更多國際組織

東吳大學政治學系教授劉書彬接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月2日電（記者 張穎齊）台灣力拚國際舞台，東吳大學政治學系教授、台灣民眾黨不分區“立委”候選人劉書彬接受中評社訪問表示，台灣若要加入更多國際組織，兩岸關係緩和會是助力；台灣還有很大的進步空間，當然也需要爭取更多友善的國家支持，雙管齊下，這是絕對要做的。



劉書彬，德國科隆大學政治學博士，曾任樹德科技大學通識教育學院專任助理教授、高雄第一科技大學通識中心兼任助理教授、東吳大學政治系副教授，台大社科院風險政策研究中心兼任研究員等，研究專長為德國政府與政治、歐洲聯盟、氣候與能源治理、國際關係，現為台灣民眾黨不分區“立委”候選人排名第9。



劉書彬表示，聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議11月30日已正式在阿拉伯聯合酋長國的杜拜登場，將持續2週，台灣雖然看起來小，但在氣候變遷上，個人平均排碳量卻相當大，常名列全球前20名之列。目前台灣有政治人物去參與，而德國觀察組織（German Watch）長期針對全世界各國減碳進行一年度成果檢核發表，包括政策上的執行結果等，這一、兩周會發表出來，就看台灣要如何因應，台灣還有很大的進步空間。



不過，劉書彬也談到，台灣雖然有參加，過去工研院也長期有參與，“環保署”副署長也可能會去，但台灣終究不是正式的締約方成員，可能沒什麼角色，只能用工研院NPO（非營利組織）的角色發言，若要正式加入，還是需要兩岸關係能比較和緩，如此台灣才能參與更多一點的國際組織空間。



劉書彬說，當然加入國際組織不會只由一個國家決定，還有很多國家、需要共識決。台灣要爭取更多友善的會員國支持，這是絕對要做的。



劉書彬向中評社說，她在兩岸、“外交”方面有所專長研究，她若能順利進入“國會”，會為台灣發聲，希望能拓展加入更多國際組織。