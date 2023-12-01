國民黨邀學者闡明開羅宣言　要賴清德別閃躲

國民黨1日召開“《開羅宣言》八十周年紀念，戳破“台獨”主權未定謬論”記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月1日電（記者 張嘉文）今天是1943年開羅宣言發表80週年，中國國民黨召開記者會強調，開羅宣言是台澎主權歸還給“中華民國”的象徵，並由之後的國際宣言與條約一一確認台灣與澎湖的主權屬於“中華民國”，更批評民進黨的“台獨”主張就是要否定開羅宣言。民進黨2024候選人賴清德不要只說在任何位置都是“台獨”工作者，應說清楚究竟如何看待開羅宣言？對“台獨”又有何立場？不要只會閃躲。



國民黨今天召開“《開羅宣言》八十周年紀念，戳破“台獨”主權未定謬論”記者會，由副發言人賴苡任主持，邀請輔仁大學日文系特聘教授何思慎、政治大學外交系教授黃奎博和國民黨黨史館主任、台中市“立委”候選人林家興等人，大選副手候選人趙少康則以預錄影片在會中發言。



何思慎提出“四個確立”，即開羅宣言確立戰後“中華民國”在世界上的大國地位、確立戰後“台灣主權”歸屬於“中華民國”的歷史意義與法律效力、確立戰後“中華民國”與盟邦推動東亞去殖民化的共識、確立台灣與大陸人民共同奮鬥讓台灣得以在戰後光復的成果。



何思慎說，雖然台灣接受日本五十年殖民統治，但並未自外於中國，仍有包括第一位台籍上將鄒洪與李友邦等，積極參與國軍與抗戰，並促成台灣的光復。執政黨對過去抗戰歷史似乎置身事外，但抗戰是“中華民國”打的，開羅宣言也是“中華民國”留在中國近代史上的重要文件，象徵“中華民國”拿回台澎與滿洲，及“中華民國”國際地位有所提升，在聯合國成為五強之一。開羅宣言也確立“中華民國”在台灣的統治，“中華民國”政府在台灣的統治已接近80年，沒有其他國家挑戰，早就形成堅定的法律效力。

