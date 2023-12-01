以哈戰爭侵犯人權　王鴻薇批蔡政府漠不關心

藍委王鴻威。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北12月1日電（記者 俞敦平）在國際人權日（12月10日）到來之際，國民黨“立委”王鴻薇、謝衣鳯1日與中華人權協會共同舉辦記者會，發表對於國內外十大人權新聞的看法與訴求。兩位委員也都針對排名第二以色列和哈馬斯的戰爭發表了她們對台灣社會針對這事件的觀察。



1日上午中華人權協會理事長高思博夥同國民黨“立委”王鴻薇及謝衣鳳，共同於“立法院”舉辦2023十大人權新聞發布記者會。前三名分別為，政壇＃MeToo曝權力傲慢與壓迫，人權協會：推動“吹哨者保護法”、聯合國宣布以色列、哈馬斯皆犯下戰爭罪、向心夫婦滯台逾1420日獲判無罪。



王鴻薇認為以色列和哈馬斯的戰爭，是引起國際嚴重關切的人權問題，尤其是兒童的人權和生命被嚴重侵害，許多無辜的兒童在戰爭中死傷慘重。她說，台灣的媒體對於這場戰爭有高度的重視，這一點她要致上最高的敬意。但是，她也譴責民進黨政府對於這場戰爭的態度，顯得非常冷漠，簡直是在選邊站，因為不敢觸犯特定國家的利益，而對於加沙走廊人民的人權被踐踏，沒有水、沒有物資、醫院被轟炸，卻不聞不問，不敢發表聲明。她說，她曾經在“立法院”質詢“國安會秘書長”顧立雄，問他政府有沒有召開過“國安會議”，有沒有對這件事情發表聲明，結果都是沒有。她說，“外交部”一直等到美國都定調了，才在11月25日發了一個新聞稿，對於以哈遵守協議停火4天以及人質被釋放感到歡迎及肯定。她問，整整一個月，“外交部”在做什麼？“外交部”不敢講話，這一點她必須提出來。

