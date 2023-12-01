王鴻薇：向心夫婦冤案是台灣人權史最大污點

藍委王鴻薇。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月1日電（記者 俞敦平）在國際人權日（12月10日）到來之際，中國國民黨“立委”王鴻薇、謝衣鳯1日與中華人權協會共同舉辦記者會，發表對於國內外十大人權新聞的看法與訴求。王鴻薇針對排名第三向心夫婦終於獲判無罪的事件，痛批是台灣人權史上的最大污點。



王鴻薇表示，向心夫婦終於獲判無罪，這是四年前的大選時，因為一個莫須有的罪名，捏造出來的“共諜”王立強，他指控他在台灣的上線是向心夫婦，並且有資助當時國民黨2020大選參選人韓國瑜，然後造成鋪天蓋地中國大陸干預選舉，透過間諜、透過金主來資助韓國瑜，然後鋪天蓋地的司法在做審判羈押，結果搞了1420天，從間諜罪沒事，“國安法”沒事，後來變成洗錢也沒事，最後獲判無罪。



王鴻薇質問蔡政府不是很重視人權嗎？那請問一下，蔡英文曾經對這件事情說過一句話嗎？沒有，關你就關你，押你就押你，說你是間諜你就是間諜，說你洗錢你就是洗錢，後來發現都不是，好啦，對不起，就把你放掉了，沒有任何一句交代。



王鴻薇說，這真的是台灣人權史上最大的污點。民進黨為了選舉，為了打壓異己，為了打壓對手，動用國家機器，羈押人民，踐踏人權，莫此為甚。



王鴻薇指出，現在大選又到了，她不希望再重蹈覆轍。她希望不管你是否是本國人，或是是外國人，大家的人權應該一致的，不應該因為政治或者選舉，有不同的操控或者有不同的標準。