藍女將徐巧芯樁腳涉送麵線賄選　里長被帶走

遭檢舉賄選，國民黨台北市“立委”候選人徐巧芯說，司法追殺終於來了。（照片：徐巧芯臉書） 中評社台北12月1日電／台北地檢署偵辦台北市第七選區中國國民黨“立委”候選人徐巧芯樁腳涉賄選，1日早晨指揮“調查局”進行搜索，約談至少2名里長到案，並查扣一批重陽節壽麵，稍晚將移送檢方復訊。



徐巧芯今天下午在臉書發文表示，司法追殺終於來了，但是她不會怕，我們不是吃素的，也不是被民進黨嚇大的。



台北市第四選區（信義、松山），國民黨提名高知名度的台北市議員徐巧芯，民進黨提名台北市議員許淑華，雙姝激戰。



徐巧芯1日驚傳遭辦賄選，徐原定下午參加政論節目錄製，但臨時傳訊請假。據徐巧芯訊息指出，“我絕對清清白白！就要麻煩你們說我突然沒辦法去，是因為很多人被‘調查局′帶走了我去瞭解，目前掌握是檢察官指定辦我，被帶到機調站。”



徐巧芯在臉書說，相信各位看到了新聞，今天在她的選區已有超過三位里長被“調查局”帶去問話。其實一個月前就知道檢調要對她出手，把我們例行性跟地方合作的活動全部抹黑成賄選。她認為就是她的競爭對手惡性檢舉的，新潮流為了選舉不擇手段的邪惡模樣遠超過我們每一個人的想像。



徐巧芯指出，現在就連一包20元的重陽節壽麵，都被指控當天活動東西都裝在她的袋子裡面，所以徐巧芯賄選。這就是莫須有的指控，政治追殺。甚至針對里長的傳票發的應到日期是發“凌晨”，然後在早上六點敲門，誘導性的暗示要對方指控她。



徐巧芯強調，她清清白白，並且自知民進黨對她的不滿是會用“國家機器”報復的程度，因此做事總是謹慎小心，甚至任何動作前都問過律師，所有的收據與文件都準備好，以備不時之需。



徐巧芯說，明天就是她的競選總部成立大會，特別選在前一天約談里長，就是一種威脅恐嚇，讓大家不敢來。但既然她願意挺身對抗民進黨，她自然不會怕。行得正，做的直，自然不怕任何的抹黑。請各位明天出來支持她，讓民進黨知道今年的選舉再玩司法追殺這套老招是沒有用的。



徐巧芯並在文末標註，“下架新潮流”、“有種把我帶走不要嚇基層”。