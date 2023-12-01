李艷秋諷吳欣盈天兵女神　還有其它國籍？

李艷秋說，吳欣盈沒有美國籍，那有沒有法、英、比這幾個國家的國籍？（照片：李艷秋臉書） 中評社台北12月1日電／台灣民眾黨2024副手候選人吳欣盈是否有美國籍，連日來成為輿論焦點，吳欣盈1日表示，“中選會”已經在查證，12月5日公布。資深媒體人李艷秋1日在臉書發文說，自己並不懷疑吳欣盈已經放棄美國籍，但吳欣盈去年嫁給比利時貴族，懷疑吳會不會其實有英國籍、比利時國籍？直呼吳欣盈根本是“天兵女神”。



李艷秋稱吳欣盈是“天兵女神”、財團長公主、企業接班人。對於吳欣盈稱自己放棄美國籍，但要等12月5日見真章，李艷秋直言，真的很天兵，吳不是在閃躲或拖延，“而是用傲驕的態度明白告訴你們，不配知道她有沒有資格參選”。



李艷秋指出，只要一張紙就可以“見真章”，吳欣盈卻自己煽風點火，讓質疑一直燒一直燒，小雞們提心吊膽，生怕下課鐘響，柯文哲和民眾黨不敬禮就地解散。



李艷秋說，自己並不懷疑吳欣盈已經放棄美國籍，但是據媒體報導，吳欣盈去年嫁給一位法裔英籍的比利時貴族，婚禮今年九月在比利時古堡舉行，比利時王后也到場祝賀。李艷秋懷疑，“沒有美國籍，有沒有法、英、比這幾個國家的國籍？”若吳欣盈自己不說的話，外交單位在12月5日前，恐怕不容易見真章。



李艷秋表示，真的誠心期待吳欣盈能繼續參賽，有了她，選戰養眼多了，有趣多了。老子說：‘富貴而驕，自遺其咎’，這就是天兵女神教我們的人生哲理，啊！天兵男神也適用呢！