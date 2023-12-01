中評社北京12月1日電／全力消彌戰火 共促中東和平



——王毅在安理會巴以問題高級別會議上的講話



（11月29日上午，紐約聯合國總部）



秘書長先生，

各位同事，



我感謝古特雷斯秘書長和文內斯蘭特別協調員所作通報。



本輪巴以衝突爆發以來，中方一直為實現和平奔走，為挽救生命努力。習近平主席多次就當前巴以局勢闡明中國原則立場，呼籲立即停火止戰，防止衝突擴大，保障人道主義救援通道安全暢通，強調根本出路是落實“兩國方案”，推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決。



中國作為安理會本月輪值主席國，一直將巴以衝突作為最緊迫議題。安理會本月通過第2712號決議，開啟了推動停火的初始步驟。決議通過後不久，在卡塔爾、埃及等國斡旋下，有關各方達成協議，實現了部分被扣押人員的釋放和數日停火。這一切雖然來得晚了一些，但仍然具有重要意義。這也說明，對話談判是拯救生命的最佳選項，是化解矛盾的根本之道。



各位同事，



本輪巴以衝突延宕至今，已經造成大量無辜生命消逝和前所未有的人道主義災難，其外溢影響還在持續顯現。戰爭考驗人類的良知與正義，和平呼喚我們的理性與智慧。站在戰與和的十字路口，國際社會必須為拯救生命、恢復和平採取更積極行動。

