2億美金喬柯當副手？蔡正元爆“冀將軍”背景

前藍委蔡正元。（中評社 資料照） 中評社台北12月1日電／民眾黨2024候選人柯文哲日前自曝有人開價2億美金請他當副手，還點名“冀將軍、余姓商人等”。中國國民黨前“立委”蔡正元透露，“冀泰來”此人確實扮演藍白之間的聯繫角色，但與2億美金事件無關，是柯文哲把他弄在一起。余金寶在華人圈裡面就是一個“比較會信口開河的人”，在藍綠各方面都有一點來往。



柯文哲日前爆出有人開價2億美金要他當副手，還點名“余姓商人、冀將軍等”。中央投資股份有限公司隨後發布聲明，曝光“余姓商人”本名是“余金寶”，並稱余金寶非中投相關人員。另外界猜測“季將軍”是國民黨黃復興黨部主委季麟連，季也出面否認。國民黨新北市議員葉元之查證則指，“ㄐㄧˋ將軍”應是民進黨陳水扁執政時的“冀泰來”將軍。



根據《中時新聞網》報導，蔡正元11月30日在中視政論節目《庶民大頭家》表示，柯文哲提此事，國民黨、侯陣營要回應的很小心。葉元之指出“冀將軍”是冀泰來，此人的確是陳水扁時代的“國安局”的官員，當時的“警政署長”是侯友宜，所以侯、冀的關係很好，不要扯到跟綠營有關，若變成暗示侯與綠營關係很好也不妥。



蔡正元爆料，冀泰來在這次的過程中，某種程度上扮演著侯陣營與柯陣營之間的聯繫角色，“但是很確定他跟2億美金事件無關，只是柯文哲把他弄在一起”。



對於余金寶被曝光就是“余姓商人”，蔡正元指出，余金寶在華人圈裡面就是一個“比較會信口開河的人”，在藍綠各方面都有一點來往，“這東西處理起來，等於是讓柯文哲借力使力，去擴大藍白切以後的感情失和問題”。



蔡正元認為，民眾黨現在可能惦記著藍白合過程中，那些不愉快的事情，認為民眾黨吃虧，所以冀泰來中間扮了一個角色，傳達了他們認為是錯誤的訊息給他，所以某種程度上，柯故意把冀拉進來，但這並非事實，還是要回歸到事情的本項。



蔡正元建議，柯文哲正在熱頭上，想要情緒發展。國民黨、侯友宜方面要盡量冷靜，不要把事情打岔開來，還有很多藍營“立委”候選人在挽回、彌合藍白切之後的感情差距，幫白營“立委”參選人站台等等，這是走在正確的道路，是很重要的事情。