法官對蒙大拿州TikTok禁令發初步禁止令

中評社北京12月1日電／美國蒙大拿地區聯邦地區法院米蘇拉分院法官唐納德·莫洛伊11月30日發出初步禁止令，暫時禁止蒙大拿州實施針對TikTok的禁令。



新華社報導，在一份長達48頁的禁止令文件中，莫洛伊確定，在關於本案的最終裁決結果出台前，蒙大拿州原定於2024年1月1日開始實施的針對TikTok的相關法令不得生效。



按照初步禁止令，蒙大拿州對TikTok的禁令應被阻止實施，因為TikTok公司及創作者作為原告提出的主張是有道理的，蒙大拿州發佈的對TikTok的禁令可能違反了美國憲法第一修正案言論自由條款、美國法律體系中的聯邦優先權設定和美國憲法的商業條款。



初步禁止令說，該禁令“超越了州權”並侵犯了TikTok用戶的“憲法權利”。



蒙大拿州州長今年5月17日簽署禁止在該州區域內下載TikTok軟件的禁令，並計劃于2024年1月1日起實施。居住在該州的5名TikTok內容創作者當天便發起訴訟，TikTok公司5月22日提起訴訟。這兩起訴訟都提交到了蒙大拿地區聯邦地區法院米蘇拉分院，要求法官發佈禁止令以阻止禁令實施。11月12日，莫洛伊就本案舉行聽證會，當庭質疑了被告發佈禁令的動機和可操作性。

