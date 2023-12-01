主要產油國宣佈進一步減產

中評社北京12月1日電／石油輸出國組織（歐佩克）秘書處11月30日發佈聲明說，多個歐佩克和非歐佩克產油國明年第一季度將繼續自願減產，減產總額為日均220萬桶。



新華社報導，當天，由歐佩克成員國與非歐佩克產油國組成的“歐佩克+”以視頻方式舉行第36次部長級會議。當晚發佈的聲明說，此次減產將參照今年6月“歐佩克+”第35次部長級會議設定的2024年各成員產量目標，是繼今年4月主要產油國宣佈自願減產措施後額外增加的減產。



根據聲明，沙特阿拉伯將把從今年7月開始的日均100萬桶的自願減產措施延長至明年3月底。明年第一季度，俄羅斯將把今年9月開始的自願日均減產30萬桶提高到日均50萬桶。伊拉克、阿聯酋、科威特、哈薩克斯坦、阿爾及利亞和阿曼等“歐佩克+”成員也將在明年第一季度自願減產。



聲明說，明年第一季度後，相關“歐佩克+”成員將視市場情況“逐步回撤”自願減產力度，以維護石油市場穩定。



由於市場擔憂全球經濟前景不佳影響石油需求，國際油價近期走弱。倫敦布倫特原油期貨價格從今年9月的每桶90美元以上跌至近幾周的每桶80美元左右。



今年4月，“歐佩克+”宣佈自今年5月至年底自願日均減產166萬桶。在今年6月舉行的部長級會議上，“歐佩克+”決定將2024年原油總產量目標調整為日均4046萬桶。