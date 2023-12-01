中央生態環保督察通報5省生態破壞問題

中評社北京12月1日電／第三輪第一批中央生態環境保護督察組正在對福建等5省開展督察。督察組1日通報5省典型案例，以發揮警示作用，切實推動問題整改。



新華社報導，督察組在福建漳州發現，部分沿海防護林破壞較嚴重。漳浦縣七星海旅遊度假區項目擅自在沿海防護林範圍內修擴建經營設施，違規佔用防護林地75.4畝，其中63.6畝屬於基幹林帶。龍海區（原龍海市）白塘灣房地產項目，因部分地塊不符合用林規定，將相關地塊分為四宗，分別以海上垂釣中心、海洋公園等名義變相獲批384.6畝用林手續，其中沿海防護林地365畝。部分地塊內已建設酒店、商業樓及房地產項目等。



督察發現，河南三門峽市城鄉一體化示範區以河道生態修復之名，違規佔用耕地挖湖造景，影響河道行洪安全。2020年3月，當地在未辦理規劃許可和建設用地審批手續的情況下，違規啟動建設包含好陽河濕地公園的黃河一級支流生態修復項目。相關工程實際違規佔用耕地490.77畝，其中包括“三區三線”劃定的14.17畝永久基本農田。



在海南，督察組發現紅樹林自然保護區管理不當，保護區被違規侵佔。海口市東寨港紅樹林國家級自然保護區的緩衝區、實驗區仍違法存在約560畝養殖塘、7個漁船臨時停靠點。三亞河紅樹林自然保護區內建成噴泉廣場、停車場等，侵佔保護區約109畝。個別地方缺乏監督檢查，紅樹林砍伐破壞時有發生，甚至到督察組現場調查時，才知道紅樹林已遭受破壞。2022年以來，儋州市光村鎮位於生態保護紅線內21.9畝紅樹林被陸續砍伐。



甘肅省張掖市水資源短缺，人水、地水矛盾突出。督察發現，張掖市甘州、臨澤等區縣有30餘處人工水面存在違法違規問題，大量人工水面長期違規取水。其中，2011年甘州區蘆水灣景區未批先建3個人工水面，一直未辦理取水許可證，僅2022年就從黑河取水2600萬立方米。2020年以來，地下水超採區內發生數千起超量取水問題，當地水務部門基本未依法查處。



柴達木盆地是我國主要的鹽湖資源富集區，生態安全地位重要。督察組在青海發現，察爾汗鹽湖區域氯化鉀生產企業長期超規模生產，2019年至2022年實際年產量分別超出採礦許可的78.8%、70.7%、57.9%、84.1%。一些企業違規取水用水，如格爾木藏格鉀肥公司擅自取用限制開發的南霍布遜湖滷水，2019年9月至2023年9月違規取滷水1.26億立方米。