吳欣盈稱沒有外國籍　柯P苦笑看記者問

柯文哲一聽媒體又問吳欣盈國籍問題，馬上苦笑。坐在一邊的不分區“立委”候選人陳昭姿也笑了。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月1日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨2024副手候選人吳欣盈1日下午向媒體鄭重強調沒有外國籍，12月5日自然水落石出。但她還是沒有出示相關證據。同場開記者會的2024候選人柯文哲一臉苦笑。



柯文哲接著緩頰笑說，要是問他7、8年前某個文件在哪，他第一件事就是問太太陳佩琪，因為陳佩琪有檔案管理的習慣，但他不曉得幫吳欣盈檔案管理的人是誰。反正12月5日“中選會”就會公布審查結果，我們就看“中選會”能審查出什麼東西來。



柯文哲、吳欣盈1日下午召開政策記者會，針對台灣少子女化問題、人工生殖法等議題提出政策主張，倡議人工生殖相關議題20多年的民眾黨不分區第三名、陳水扁醫療小組前發言人、獨派陳昭姿也一同出席。



柯文哲、吳欣盈會後共同接受媒體訪問，媒體問及，吳近期捲入不少爭議，柯昨晚在會議上是否有給什麼建議？柯文哲表示，政治上的應對進退也是專業，相信大家很難想像10年前的柯文哲是什麼樣子，那時候他什麼時候會穿西裝？他哈哈大笑說，他還穿著布鞋就到上海參加雙城論壇，讓許多人瞠目結舌。就是建議取一個平衡，完全不做自己，太世俗也不好。



柯文哲緩頰道，吳欣盈畢竟成長背景是在英國、美國，跟台灣文化不太一樣，他找吳欣盈就是互補性很強，多元開放是我們的政治理念，我們盡量讓社會每個人在可以的範圍內，按照自己的方式過活。



媒體追問，會接受副手辯論挑戰嗎？吳欣盈非常有自信地指出，Of Course！非常歡迎來挑戰！她也質疑問道，這次參選她都是滾動性調整，這幾年她從海外看到台灣內部，很可惜台灣有非常多美好的地方，但這幾次政黨輪替台灣真的有變得更好嗎？她一定會用盡辦法，用她的專業、國際化，在未來幾周努力與民眾溝通。