台空軍設飛訓部　蔡英文主持編成典禮

蔡英文今天到高雄空軍岡山基地，主持空軍飛行訓練指揮部編成典禮。（照片：“總統府”提供） 中評社台北12月1日電（記者 黃筱筠）蔡英文今天前往高雄空軍岡山基地主持“空軍飛行訓練指揮部編成典禮”時指出，飛訓部獨立成為專責飛行訓練的單位，除了因應接裝新式高教機的任務，更能夠整合飛行教學能量，建立完善的訓練流程和方式。她期許飛訓部和空軍官校相互協助，提升飛行訓練的安全和成效，強化整體防衛作戰的力量；也期許飛訓部持續培育新一代的戰力，加入捍衛領空的行列，共同為“國家安全”而努力。



蔡英文抵達典禮會場後，首先宣布編成命令並親自授旗、授印，接著校閱空中分列式以及地面部隊暨裝備。



出席人員包括台“國防部長”邱國正、退輔會主委馮世寬、“總統府”副秘書長黃重諺、“國家安全會議”副秘書長陳文政、陸軍司令鍾樹明、海軍司令唐華、空軍司令劉任遠、第四作戰區指揮官呂坤修、飛訓部指揮官黃盈捷等都陪同出席這項行程。



蔡英文致詞說，今天是我們空軍飛行訓練指揮部的編成典禮。剛剛我們看到台灣自製的“勇鷹號”新式高教機以及AT-3型機，以整齊劃一的隊形通過典禮台，展現出精實訓練的成果。



她表示，這幾年，我們除了推動“國防”自主，也增強“國防”組織效能，因為優質的人才和高效能的組織，都是提升“國軍”戰力的關鍵。



她提到，我們的飛訓部原本隸屬空軍官校，負責培育優秀的飛行人才。今天，獨立成為專責飛行訓練的單位，除了可以因應接裝新式高教機的任務，更能夠整合飛行教學能量，來建立完善的訓練流程和方式。未來，官校畢業的飛行學員在飛訓部受訓過後，就能迅速銜接主力戰機的接訓工作。



飛訓部和空軍官校同樣都駐紮岡山基地。蔡英文期許，兩個單位相互協助，精進各項培訓課程，讓組織效能最大化。



蔡英文說，我們的目標很明確，就是提升飛行訓練的安全和成效，來強化整體防衛作戰的力量。各位幹部，我們要邁向更高的訓練標準。政府也會持續給“國軍”最大的支持，貫徹“國防”自主，維持各項裝備的妥善，打造現代化、知識化及專業化的優質部隊。



最後，她也期許飛訓部持續培育新一代的戰力，加入捍衛領空的行列，共同為“國家安全”而努力。