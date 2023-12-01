誰2億美元要你當副手？柯文哲：這頁翻過去

民眾黨2024候選人柯文哲接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月1日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨2024候選人柯文哲連日擠牙膏式爆料“大選登記前，有人開價2億美元，要求我當副手”，並曝光三姓氏：余姓商人、季將軍、魏先生，但又不願明白講清楚，引起熱議。柯文哲1日再度被媒體問到此事，他依舊不點破，他的態度就是把這頁翻過去，不然每天都在八卦。



柯文哲日前上廣播節目專訪時，爆出有掮客開價2億美元要求他當副手後，引起各界熱烈討論，柯辦數度強調，相關人士來自國民黨，國民黨也知道2億美元的事，有名片、有名、有姓，會視情況公佈證據。



台灣民眾黨2024正副“總統”候選人柯文哲、吳欣盈1日下午召開政策記者會，會後受訪做上述表示。



柯文哲會後接受媒體訪問表示，藍白合最後還是彼此對政治認知不同，過程中民眾黨沒那麼多奇奇怪怪的人，來勸我們的騙子、掮客、臥底、挖牆腳的，什麼都有，他的態度就是把這頁翻過去，不然每天都在八卦，台灣終究還是要面對我們的問題。



柯文哲並不願明確回應媒體點名誰是掮客，他自顧自地說，2024大選我們到底要扮演什麼角色？經過24年後台灣應該下定決心，走出藍綠兩極對抗的舊政治，應該走出新的政治文化，講究正直、誠信、務實、理性、科學、民意專業、普世價值等。



柯文哲說，舊政治那套密室協商、看到誰叫什麼公、什麼公，像是中國國民黨前主席吳伯雄叫伯公，還有什麼春公，他一聽都起雞皮疙瘩。台灣應該揮別舊政治、邁向新政治，比較講究企業文化、效率科學。他好不容易擺脫了那些舊政治，下定決心往台灣的新政治出發。