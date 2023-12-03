中評鏡頭：走進台達智慧工廠　感受高科技

台達電動車（中評社 段曉魯攝） 中評社東莞12月3日電（記者 段曉魯）台達電子是世界IT產業世界500強之一，分公司及營業處遍及全球，員工總數超8萬人。11月29日下午，中評青年東莞訪問團參觀位於東莞的台達電子廠區，聽取相關負責人對台達電子及台達東莞廠和產品的介紹，並參觀了台達展廳。



據瞭解，東莞廠區是台達目前歷史最為悠久的生產基地，至今已經成立了31年。東莞廠區主要負責兩大產品領域，一大是電源，第二大類是風扇與散熱解決方案。展廳內展示了台達各種產品，包括電源、網通，以及散熱方案各種應用如建築新風系統及汽車散熱風扇等各式產品，也展出了綠色能源整合方案，及台達家庭影院區、投影儀、自制電動車等相關產品。



中評社記者現場看到，一進入廠區，道路兩旁茂密的綠色植被映入眼簾，廠區中央設有噴水池，周圍圍繞著大大小小的工廠及辦公區域，大樓都採用落地玻璃的設計。在園區入口的右手邊有一個大型的運動場，訪問團一行抵達廠區時看到有不少員工正在操場上健身鍛煉。據介紹，這是公司特別為了方便廠區內的工作人員鍛鍊身體而設的，這裡也會不定期地舉行比賽包括各部門之間的友誼賽等，豐富員工們的廠區生活。



廠區內的台達展廳裝潢以綠色為主，帶出了節能減碳的主題。走進展廳，一台橙色的電動車首先吸引住了訪問團的目光。據介紹，這個電動車的電源電驅、驅動馬達等，都是台達公司製造。此外，為滿足電動車的充電需求，台達也推出了一系列的充電設備，例如大型三合一戶外充電樁、家庭小型充電樁等。在展覽廳最裡面的位置還有一間投影室，裡面展示的是台達的高階3D投影儀，大屏幕上正播放著台達在台灣拍攝的風景片，中評青年見此也紛紛拿上3D眼鏡進行觀賞，感受不一般的3D視覺體驗。



台達成立於1971年，總部位於台北，是世界IT產業世界500強之一，分公司及營業處遍及美國、日本、泰國、印度、歐洲等地，全球員工超8萬人。台達在中國大陸的發展起源於珠三角地區，最早可追溯到1992年在廣東省東莞市石碣鎮設廠，以及同一年在上海投資成立負責市場營銷與服務網絡建設的“中達電通股份有限公司”。台達電子台達是全球知名的電源供應器製造商，2022年全球營業額超過128億美元。在廣東東莞、江蘇吳江、湖南郴州、安徽蕪湖等地設有多座工廠，公司已在上海浦東成立電力電子研發中心，並在高頻電源轉換技術、創新線路拓撲技術、計算器輔助設計軟件平台等領域取得了重大的進展。



中評青年東莞訪問團於11月28日至30日赴東莞參訪報導，將訪問東莞市有關負責人，參觀東莞市台協、東莞理工學院粵台產業科技學院、東莞台商子弟學校、台心醫院、台商大廈、台達電子（東莞）有限公司、東莞徐記食品有限公司，並採訪有關負責人。期間，還將舉辦“東莞深化兩岸創新發展合作的實踐與機遇”座談會。



中評青年東莞訪問團由中評社的七位青年團員共同組成，訪問團團長為中評社助理總編輯兼採訪主任、中評智庫基金會董事長助理林艶，訪問團成員包括：中評社助理總編輯兼國際部主任郭至君、中評社編委兼研究部主任束沐、中評社新媒體主任高映竹、中評社港澳部副主任盧哲、中評社記者段曉魯、陸文煜。



