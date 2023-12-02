仇長根：深化兩岸“經濟融合”的八點看法

中評社上海12月2日電（作者 仇長根）“兩岸融合發展”，是統一進程中的必經階段。2014年11月習近平總書記在福建考察與台企負責人座談時，首次提出“兩岸融合發展”新論。2022年10月中共20大報告中進一步明確提出“深化兩岸各領域融合發展”。如今，“兩岸交流”到“兩岸融合”，已涵蓋“政治、經濟、社會、文化”等多領域、全方位。如何深化“兩岸融合發展”中的“經濟融合”，有以下八點思考與建議：



一、深化兩岸“經濟融合”可力助台灣經濟。無須否認，台經濟支柱產業半導體（芯片）、電子科技具重要地位。但典型的海島“淺碟型”“外向型”經濟，易受全球貿易和金融、能源、通膨等因素影響。2019年陸客赴台約270萬人次，消費額約120億美元；而同年接待東南亞國家遊客約250萬人次，消費額約40億美元。顯然，大陸市場無法取代。可以預見，大陸商機無限，潛力巨大。大陸願與台灣共謀合作，分享成果。



二、深化兩岸“經濟融合”有利“以融促變”。毫無疑問，融入大陸“改革開放”和經濟建設的百萬台商，是中國式現代化建設的重要參與者，也是為振興中華民族作出努力和積極貢獻的重要力量。可以堅信，繼續深化兩岸“經濟融合”有利於促進台灣同胞對中華文化的認同。因此，兩岸要共同努力，變“求同存異”為“聚同化異”；變“維持現狀”為“追求統一”；變幻想美國“保台”為相信兩岸中國人的智慧定能解決好台灣問題。

