離情依依？王世堅送計時器給蔣萬安

國民黨台北市長蔣萬安欣然收下計時器。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月1日電（記者 張穎齊）民進黨“立委”候選人、台北市議員王世堅1日進行市政總質詢，由於王世堅目標前進“立法院”。若明年當選，今日將是最後一場議會質詢，王稱有些離情依依，與中國國民黨台北市長蔣萬安相互不捨，王送上計時器給蔣，請蔣在任內做好施政。蔣揶揄說“計時器是君悅事件給的靈感嗎”？王世堅事後笑說，不是衹有鴻海創辦人郭台銘，大家都可用。



蔣萬安今日下午赴台北市議員進行市政總質詢備詢。愛送禮的王世堅，自信滿滿認為會當選“立委”，因此自稱是台北市議員生涯中，送蔣萬安的最後一份禮物，就是一組計時器。蔣離第一任卸任還有倒數998天，王希望蔣好好施政。



蔣萬安收下禮後，酸王世堅不一定是最後一次總質詢，並強調希望與王世堅繼續在議會相處，還反問“這是君悅事件發剩後給你的靈感嗎”？王回敬說，“奇怪，貴黨人士看到倒數計時都很敏感”！全場哄堂大笑。



王世堅的好友、民進黨台北市議員林世宗送上門神秦叔寶及鍾馗布偶給蔣萬安，期盼蔣施政能驅邪、阻擋不法，蔣也欣然收下。林世宗則將關公布偶送給王世堅，望王到“立院”發揮正義。



王世堅說，他會進“立院”的，他知道自己有“扶龍王”稱號，被他強烈批評質詢過的國民黨前台北市長馬英九、台灣民眾黨前台北市長柯文哲、國民黨前台北農產運銷公司總經理韓國瑜，到後來都選“總統”。蔣萬安一定擔心沒有他，會江河日下，所以希望“慰留”。他雖有點傷感、離情依依，但到“立院”仍會協助台北市政。



王世堅事後接受媒體聯訪，媒體問計時器是郭台銘給的靈感嗎？王笑說，大家都可用啦！之後“蔣師”交給林世宗來繼承，也會代表他繼續送禮。而他到“立院”後，也會持續送禮給未來的“行政院長”。林世宗笑說，可以幫王送，反正是花王的錢、不是花他的。